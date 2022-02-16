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إسلام خادمة فلبينية بدعوة البديع في الأفلاج

ومنحها بعض الكتب التوعوية والتعليمية

أثمرت جهود جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبديع في محافظة الأفلاج، عن إعلان خادمة من الجنسية الفلبينية، اليوم الأحد، الدخول في الإسلام.

وذكرت جمعية الدعوة بالبديع، أن الخادمة أكدت رغبتها الدخول في الإسلام، ونطقت الشهادة على يد رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ خلف بن شبيب البكر، اليوم.

وأضافت: منحت بعض الكتب التوعوية والإرشادية والتعليمية في دخول الإسلام وتعلم شرائعه، وقدمت لها الجمعية هدية المسلم الجديد، وجرى التنسيق بينها والداعية الفلبينية المتعاونة مع الجمعية، لتعليمها المزيدَ، والرفع بأوراقها لوزارة الشؤون الإسلامية لاستخراج شهادة إسلام باسمها.

يذكر أن جمعية الدعوة بالبديع تقوم بجهود في تنظيم المحاضرات والدروس وتوضيح سماحة الدين الإسلامي، أثمرت خلاله تلك الجهود في إسلام ١٥ خادمة خلال العام الماضي والجاري.

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبديع

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إسلام خادمة فلبينية بدعوة البديع في الأفلاج
سبق

أثمرت جهود جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبديع في محافظة الأفلاج، عن إعلان خادمة من الجنسية الفلبينية، اليوم الأحد، الدخول في الإسلام.

وذكرت جمعية الدعوة بالبديع، أن الخادمة أكدت رغبتها الدخول في الإسلام، ونطقت الشهادة على يد رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ خلف بن شبيب البكر، اليوم.

وأضافت: منحت بعض الكتب التوعوية والإرشادية والتعليمية في دخول الإسلام وتعلم شرائعه، وقدمت لها الجمعية هدية المسلم الجديد، وجرى التنسيق بينها والداعية الفلبينية المتعاونة مع الجمعية، لتعليمها المزيدَ، والرفع بأوراقها لوزارة الشؤون الإسلامية لاستخراج شهادة إسلام باسمها.

يذكر أن جمعية الدعوة بالبديع تقوم بجهود في تنظيم المحاضرات والدروس وتوضيح سماحة الدين الإسلامي، أثمرت خلاله تلك الجهود في إسلام ١٥ خادمة خلال العام الماضي والجاري.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
07:11 PM

إسلام خادمة فلبينية بدعوة البديع في الأفلاج

ومنحها بعض الكتب التوعوية والتعليمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أثمرت جهود جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبديع في محافظة الأفلاج، عن إعلان خادمة من الجنسية الفلبينية، اليوم الأحد، الدخول في الإسلام.

وذكرت جمعية الدعوة بالبديع، أن الخادمة أكدت رغبتها الدخول في الإسلام، ونطقت الشهادة على يد رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ خلف بن شبيب البكر، اليوم.

وأضافت: منحت بعض الكتب التوعوية والإرشادية والتعليمية في دخول الإسلام وتعلم شرائعه، وقدمت لها الجمعية هدية المسلم الجديد، وجرى التنسيق بينها والداعية الفلبينية المتعاونة مع الجمعية، لتعليمها المزيدَ، والرفع بأوراقها لوزارة الشؤون الإسلامية لاستخراج شهادة إسلام باسمها.

يذكر أن جمعية الدعوة بالبديع تقوم بجهود في تنظيم المحاضرات والدروس وتوضيح سماحة الدين الإسلامي، أثمرت خلاله تلك الجهود في إسلام ١٥ خادمة خلال العام الماضي والجاري.

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