النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظ ضمد يشرف حفل أهالي قرية الطاهرية بالمعلمين المتقاعدين

عطية: التشجيع والتكريم من أهم العناصر المحفزة للعاملين والمجتهدين

أقام أهالي قرية الطاهرية حفل تكريم المتقاعدين بمدرسة الطاهرية، وذلك على شرف محافظ ضمد عبدالله بن خالد البراق، ومساعد مدير تعليم صبيا ربيع عطية، ومدير تعليم مكتب ضمد ناصر بشير معافا، اليوم الأربعاء، بمحافظة ضمد.

واستهلّ الحفل بالنشيد الوطني والقرآن الكريم، وتوالت الفقرات واحدة تلو الأخرى؛ حيث قدم يحيى إبراهيم الأمير كلمة عن الأهالي، قال فيها: إن هذا الاحتفاء يمثل شكراً وتقديراً لكل من خدم في الميدان التربوي والمساهمة في تربية أبنائنا، وهو أقل ما يقدم لمن أسهم في تخريج الأجيال، وتشجيع القيادات، ودفع بعجلة الكفاءات الناجحة والمتميزة إلى سوق العمل لخدمة الوطن المعطاء.

وأشار ربيع عطية خلال حديثه في حفل الاحتفاء بالمتقاعدين في التعليم، إلى أن التشجيع والتكريم من أهم العناصر المحفزة للعاملين والمجتهدين، والاعتماد على التكريم والتشجيع لتنمية الطاقات والمهارات والقدرات عملية أساسية يجب أن تكون مبدأ كل قائد تربوي، والتاريخ مليء بالقصص المتعلقة بتحفيز العاملين على العطاء. وأشاد بمثل هذه المبادرات.

وأكد أن إدارة تعليم صبيا ماضية في مسيرة التكريم، وذلك لا يخضع إلى زمن أو مناسبة، إنما هو حق علينا لكل مبدع سواء كان طالبًا أو معلمًا أو مشرفًا أو قائد مدرسة، أو أي شخص يعمل داخل الميدان، وأن ما قام به أهالي قرية الطاهرية ثمرة غالية وفريدة من نوعها، سائلًا الله العلي القدير أن يوفق المحتفى بهم لحياة سعيدة بعد التقاعد.

في نهاية الحفل كرم محافظ ضمد البراق المعلمين المتقاعدين، كما قدم أهالي قرية الطاهرية درعاً تذكارياً للمحافظ، وبعد ذلك تناول وجبة الغداء.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
محافظ ضمد يشرف حفل أهالي قرية الطاهرية بالمعلمين المتقاعدين
سبق

أقام أهالي قرية الطاهرية حفل تكريم المتقاعدين بمدرسة الطاهرية، وذلك على شرف محافظ ضمد عبدالله بن خالد البراق، ومساعد مدير تعليم صبيا ربيع عطية، ومدير تعليم مكتب ضمد ناصر بشير معافا، اليوم الأربعاء، بمحافظة ضمد.

واستهلّ الحفل بالنشيد الوطني والقرآن الكريم، وتوالت الفقرات واحدة تلو الأخرى؛ حيث قدم يحيى إبراهيم الأمير كلمة عن الأهالي، قال فيها: إن هذا الاحتفاء يمثل شكراً وتقديراً لكل من خدم في الميدان التربوي والمساهمة في تربية أبنائنا، وهو أقل ما يقدم لمن أسهم في تخريج الأجيال، وتشجيع القيادات، ودفع بعجلة الكفاءات الناجحة والمتميزة إلى سوق العمل لخدمة الوطن المعطاء.

وأشار ربيع عطية خلال حديثه في حفل الاحتفاء بالمتقاعدين في التعليم، إلى أن التشجيع والتكريم من أهم العناصر المحفزة للعاملين والمجتهدين، والاعتماد على التكريم والتشجيع لتنمية الطاقات والمهارات والقدرات عملية أساسية يجب أن تكون مبدأ كل قائد تربوي، والتاريخ مليء بالقصص المتعلقة بتحفيز العاملين على العطاء. وأشاد بمثل هذه المبادرات.

وأكد أن إدارة تعليم صبيا ماضية في مسيرة التكريم، وذلك لا يخضع إلى زمن أو مناسبة، إنما هو حق علينا لكل مبدع سواء كان طالبًا أو معلمًا أو مشرفًا أو قائد مدرسة، أو أي شخص يعمل داخل الميدان، وأن ما قام به أهالي قرية الطاهرية ثمرة غالية وفريدة من نوعها، سائلًا الله العلي القدير أن يوفق المحتفى بهم لحياة سعيدة بعد التقاعد.

في نهاية الحفل كرم محافظ ضمد البراق المعلمين المتقاعدين، كما قدم أهالي قرية الطاهرية درعاً تذكارياً للمحافظ، وبعد ذلك تناول وجبة الغداء.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
08:19 PM

محافظ ضمد يشرف حفل أهالي قرية الطاهرية بالمعلمين المتقاعدين

عطية: التشجيع والتكريم من أهم العناصر المحفزة للعاملين والمجتهدين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
28

أقام أهالي قرية الطاهرية حفل تكريم المتقاعدين بمدرسة الطاهرية، وذلك على شرف محافظ ضمد عبدالله بن خالد البراق، ومساعد مدير تعليم صبيا ربيع عطية، ومدير تعليم مكتب ضمد ناصر بشير معافا، اليوم الأربعاء، بمحافظة ضمد.

واستهلّ الحفل بالنشيد الوطني والقرآن الكريم، وتوالت الفقرات واحدة تلو الأخرى؛ حيث قدم يحيى إبراهيم الأمير كلمة عن الأهالي، قال فيها: إن هذا الاحتفاء يمثل شكراً وتقديراً لكل من خدم في الميدان التربوي والمساهمة في تربية أبنائنا، وهو أقل ما يقدم لمن أسهم في تخريج الأجيال، وتشجيع القيادات، ودفع بعجلة الكفاءات الناجحة والمتميزة إلى سوق العمل لخدمة الوطن المعطاء.

وأشار ربيع عطية خلال حديثه في حفل الاحتفاء بالمتقاعدين في التعليم، إلى أن التشجيع والتكريم من أهم العناصر المحفزة للعاملين والمجتهدين، والاعتماد على التكريم والتشجيع لتنمية الطاقات والمهارات والقدرات عملية أساسية يجب أن تكون مبدأ كل قائد تربوي، والتاريخ مليء بالقصص المتعلقة بتحفيز العاملين على العطاء. وأشاد بمثل هذه المبادرات.

وأكد أن إدارة تعليم صبيا ماضية في مسيرة التكريم، وذلك لا يخضع إلى زمن أو مناسبة، إنما هو حق علينا لكل مبدع سواء كان طالبًا أو معلمًا أو مشرفًا أو قائد مدرسة، أو أي شخص يعمل داخل الميدان، وأن ما قام به أهالي قرية الطاهرية ثمرة غالية وفريدة من نوعها، سائلًا الله العلي القدير أن يوفق المحتفى بهم لحياة سعيدة بعد التقاعد.

في نهاية الحفل كرم محافظ ضمد البراق المعلمين المتقاعدين، كما قدم أهالي قرية الطاهرية درعاً تذكارياً للمحافظ، وبعد ذلك تناول وجبة الغداء.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,116
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,384
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,136
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,005

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة