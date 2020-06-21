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"الملكية الفكرية" ترصد 231 موقعاً إلكترونياً مخالفاً للأنظمة والحقوق

قالت: تم الرفع بها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراء الرسمي حيالها

ضمن إطار جهود المملكة العربية السعودية للحد من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، رصدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية 231 موقعاً إلكترونياً مخالفاً لأنظمة حقوق الملكية الفكرية وتصفحها داخل المملكة وخارجها، واشتملت تلك المواقع على مجموعة من التجاوزات التي تعد انتهاكاً لحقوق النشر، وتم الرفع بها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراء الرسمي حيالها.

جاء ذلك عقب قيام الهيئة بحملة استطلاعية على المواقع الإلكترونية المخالفة لأنظمة الملكية الفكرية ومن بينها مواقع تبث من خارج المملكة تتمثل في مواقع تحميل ومشاهدة دون الحصول على ترخيص مسبق من صاحب الحق، مثل: الأفلام والمسلسلات، والبث المباشر للقنوات الرياضية المشفرة، ومواقع تحميل الكتب بصيغة PDF، ومواقع بيع اشتراكات وسيرفرات قنوات تلفزيونية مشفرة عن طريق الـ IPTV، وكسر الحواجز الاحترازية بغرض عرض المواد بطرق غير نظامية إضافةً إلى مواقع التحميل والاستماع للموسيقى.

وأكدت الهيئة، في بيان لها، أن هذه الممارسات المخالفة للنظام تبينت بعد عمليات الفحص والتحليل واتضح أنها انتهكت حماية حقوق المؤلف ويترتب عليها عقوبات وغرامات مالية قد تصل إلى 250 ألف ريال سعودي أو إغلاق الموقع المخالف أو شطب الترخيص التجاري، وفي بعض الحالات تصل للسجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو التشهير على حساب المتعدي وإزالة التعدي.

وشددت الهيئة السعودية للملكية الفكرية على أنها لن تتهاون في محاسبة كل المخالفين للأنظمة واللوائح، ولن تتغاضى عن تلك التجاوزات والمخالفات، وتهيب بالمواطنين والمقيمين دعم تلك الجهود واحترام حقوق الملكية الفكرية من خلال التواصل عبر قنواتها الرسمية، الرقم المباشر لخدمة العملاء (920021421) أو عبر البريد الإلكتروني للهيئة saip@saip.gov.sa أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي @SAIPKSA والمساهمة بالإبلاغ مباشرة على كل مَن يقوم بعمل يخالف أنظمة وحماية حقوق الملكية الفكرية للمملكة العربية السعودية.

الهيئة السعودية للملكية الفكرية المملكة العربية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الملكية الفكرية" ترصد 231 موقعاً إلكترونياً مخالفاً للأنظمة والحقوق
سبق

ضمن إطار جهود المملكة العربية السعودية للحد من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، رصدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية 231 موقعاً إلكترونياً مخالفاً لأنظمة حقوق الملكية الفكرية وتصفحها داخل المملكة وخارجها، واشتملت تلك المواقع على مجموعة من التجاوزات التي تعد انتهاكاً لحقوق النشر، وتم الرفع بها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراء الرسمي حيالها.

جاء ذلك عقب قيام الهيئة بحملة استطلاعية على المواقع الإلكترونية المخالفة لأنظمة الملكية الفكرية ومن بينها مواقع تبث من خارج المملكة تتمثل في مواقع تحميل ومشاهدة دون الحصول على ترخيص مسبق من صاحب الحق، مثل: الأفلام والمسلسلات، والبث المباشر للقنوات الرياضية المشفرة، ومواقع تحميل الكتب بصيغة PDF، ومواقع بيع اشتراكات وسيرفرات قنوات تلفزيونية مشفرة عن طريق الـ IPTV، وكسر الحواجز الاحترازية بغرض عرض المواد بطرق غير نظامية إضافةً إلى مواقع التحميل والاستماع للموسيقى.

وأكدت الهيئة، في بيان لها، أن هذه الممارسات المخالفة للنظام تبينت بعد عمليات الفحص والتحليل واتضح أنها انتهكت حماية حقوق المؤلف ويترتب عليها عقوبات وغرامات مالية قد تصل إلى 250 ألف ريال سعودي أو إغلاق الموقع المخالف أو شطب الترخيص التجاري، وفي بعض الحالات تصل للسجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو التشهير على حساب المتعدي وإزالة التعدي.

وشددت الهيئة السعودية للملكية الفكرية على أنها لن تتهاون في محاسبة كل المخالفين للأنظمة واللوائح، ولن تتغاضى عن تلك التجاوزات والمخالفات، وتهيب بالمواطنين والمقيمين دعم تلك الجهود واحترام حقوق الملكية الفكرية من خلال التواصل عبر قنواتها الرسمية، الرقم المباشر لخدمة العملاء (920021421) أو عبر البريد الإلكتروني للهيئة saip@saip.gov.sa أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي @SAIPKSA والمساهمة بالإبلاغ مباشرة على كل مَن يقوم بعمل يخالف أنظمة وحماية حقوق الملكية الفكرية للمملكة العربية السعودية.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
12:56 PM

"الملكية الفكرية" ترصد 231 موقعاً إلكترونياً مخالفاً للأنظمة والحقوق

قالت: تم الرفع بها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراء الرسمي حيالها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضمن إطار جهود المملكة العربية السعودية للحد من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، رصدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية 231 موقعاً إلكترونياً مخالفاً لأنظمة حقوق الملكية الفكرية وتصفحها داخل المملكة وخارجها، واشتملت تلك المواقع على مجموعة من التجاوزات التي تعد انتهاكاً لحقوق النشر، وتم الرفع بها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراء الرسمي حيالها.

جاء ذلك عقب قيام الهيئة بحملة استطلاعية على المواقع الإلكترونية المخالفة لأنظمة الملكية الفكرية ومن بينها مواقع تبث من خارج المملكة تتمثل في مواقع تحميل ومشاهدة دون الحصول على ترخيص مسبق من صاحب الحق، مثل: الأفلام والمسلسلات، والبث المباشر للقنوات الرياضية المشفرة، ومواقع تحميل الكتب بصيغة PDF، ومواقع بيع اشتراكات وسيرفرات قنوات تلفزيونية مشفرة عن طريق الـ IPTV، وكسر الحواجز الاحترازية بغرض عرض المواد بطرق غير نظامية إضافةً إلى مواقع التحميل والاستماع للموسيقى.

وأكدت الهيئة، في بيان لها، أن هذه الممارسات المخالفة للنظام تبينت بعد عمليات الفحص والتحليل واتضح أنها انتهكت حماية حقوق المؤلف ويترتب عليها عقوبات وغرامات مالية قد تصل إلى 250 ألف ريال سعودي أو إغلاق الموقع المخالف أو شطب الترخيص التجاري، وفي بعض الحالات تصل للسجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو التشهير على حساب المتعدي وإزالة التعدي.

وشددت الهيئة السعودية للملكية الفكرية على أنها لن تتهاون في محاسبة كل المخالفين للأنظمة واللوائح، ولن تتغاضى عن تلك التجاوزات والمخالفات، وتهيب بالمواطنين والمقيمين دعم تلك الجهود واحترام حقوق الملكية الفكرية من خلال التواصل عبر قنواتها الرسمية، الرقم المباشر لخدمة العملاء (920021421) أو عبر البريد الإلكتروني للهيئة saip@saip.gov.sa أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي @SAIPKSA والمساهمة بالإبلاغ مباشرة على كل مَن يقوم بعمل يخالف أنظمة وحماية حقوق الملكية الفكرية للمملكة العربية السعودية.

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