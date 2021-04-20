النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تبرع" تتيح فرصة دفع زكاة الفطر مبكراً لإخراجها في وقتها المحدّد شرعاً

عبر المنصة الوطنية التي تعد واجهة معتمدة رسمياً للصدقات والزكاة والهبات

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إدراج فرصة دفع قيمة زكاة الفطر عبر المنصة الوطنية للتبرعات "تبرّع" التي تعد واجهة معتمدة رسمياً للصدقات والزكاة والهبات والتبرعات.

ويتيح هذا الخيار دفع القيمة المقدرة لزكاة الفطر مبكراً الفعل الذي أجازته هيئة كبار العلماء، على أن يتم إخراجها في وقتها المحدّد شرعاً من قِبل أبرز الجمعيات الأهلية في جميع مناطق المملكة، حيث تضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها.

وتمكّن منصة "تبرّع" مستخدميها عبر خيار "زكاة الفطر" من إخراج زكاة الموسم مباشرة من الصفحة الرئيسة وتحديد الصاع ثم الدفع، حيث يتم دفع زكاة الفطر عبر المنصة من الأرز أو التمر، ويتم استخراجها لمستحقيها في موعدها الشرعي قبل صلاة عيد الفطر.

وتأتي إضافة هذا الخيار للمنصة بهدف تيسير إخراج الزكاة ونشر بهجة العيد لدى جميع أفراد المجتمع وطبقاته، ضمن أحد التصنيفات في منصة "تبرّع" الذي يحتوي إلى جانب ذلك "الصدقة، والكفارة".

يُذكر أنه منذ إطلاق المنصة الوطنية للتبرعات تجاوز إجمالي المتبرعين فيها سقف 330 ألف متبرع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تبرع" تتيح فرصة دفع زكاة الفطر مبكراً لإخراجها في وقتها المحدّد شرعاً
سبق

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إدراج فرصة دفع قيمة زكاة الفطر عبر المنصة الوطنية للتبرعات "تبرّع" التي تعد واجهة معتمدة رسمياً للصدقات والزكاة والهبات والتبرعات.

ويتيح هذا الخيار دفع القيمة المقدرة لزكاة الفطر مبكراً الفعل الذي أجازته هيئة كبار العلماء، على أن يتم إخراجها في وقتها المحدّد شرعاً من قِبل أبرز الجمعيات الأهلية في جميع مناطق المملكة، حيث تضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها.

وتمكّن منصة "تبرّع" مستخدميها عبر خيار "زكاة الفطر" من إخراج زكاة الموسم مباشرة من الصفحة الرئيسة وتحديد الصاع ثم الدفع، حيث يتم دفع زكاة الفطر عبر المنصة من الأرز أو التمر، ويتم استخراجها لمستحقيها في موعدها الشرعي قبل صلاة عيد الفطر.

وتأتي إضافة هذا الخيار للمنصة بهدف تيسير إخراج الزكاة ونشر بهجة العيد لدى جميع أفراد المجتمع وطبقاته، ضمن أحد التصنيفات في منصة "تبرّع" الذي يحتوي إلى جانب ذلك "الصدقة، والكفارة".

يُذكر أنه منذ إطلاق المنصة الوطنية للتبرعات تجاوز إجمالي المتبرعين فيها سقف 330 ألف متبرع.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
12:25 PM

"تبرع" تتيح فرصة دفع زكاة الفطر مبكراً لإخراجها في وقتها المحدّد شرعاً

عبر المنصة الوطنية التي تعد واجهة معتمدة رسمياً للصدقات والزكاة والهبات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
904

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إدراج فرصة دفع قيمة زكاة الفطر عبر المنصة الوطنية للتبرعات "تبرّع" التي تعد واجهة معتمدة رسمياً للصدقات والزكاة والهبات والتبرعات.

ويتيح هذا الخيار دفع القيمة المقدرة لزكاة الفطر مبكراً الفعل الذي أجازته هيئة كبار العلماء، على أن يتم إخراجها في وقتها المحدّد شرعاً من قِبل أبرز الجمعيات الأهلية في جميع مناطق المملكة، حيث تضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها.

وتمكّن منصة "تبرّع" مستخدميها عبر خيار "زكاة الفطر" من إخراج زكاة الموسم مباشرة من الصفحة الرئيسة وتحديد الصاع ثم الدفع، حيث يتم دفع زكاة الفطر عبر المنصة من الأرز أو التمر، ويتم استخراجها لمستحقيها في موعدها الشرعي قبل صلاة عيد الفطر.

وتأتي إضافة هذا الخيار للمنصة بهدف تيسير إخراج الزكاة ونشر بهجة العيد لدى جميع أفراد المجتمع وطبقاته، ضمن أحد التصنيفات في منصة "تبرّع" الذي يحتوي إلى جانب ذلك "الصدقة، والكفارة".

يُذكر أنه منذ إطلاق المنصة الوطنية للتبرعات تجاوز إجمالي المتبرعين فيها سقف 330 ألف متبرع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,246
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,120
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,510
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,532

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان
هوايات قاتلة

هوايات قاتلة

محمد الصيعري
طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي
بيروقراطية تقنية

بيروقراطية تقنية

مها الجبر
الربع الخالي يروي عطش الأهالي

الربع الخالي يروي عطش الأهالي

علي آل شرمة
حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

يحيى فقيهي
الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة