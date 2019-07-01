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"الجبير" يشارك في جلسة نقاش نظّمها معهد اقتصاديات الطاقة الياباني

على هامش ترؤس ولي العهد وفد المملكة لقمة العشرين في أوساكا

شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير؛ اليوم، في جلسة نقاش نظّمها معهد اقتصاديات الطاقة الياباني في العاصمة طوكيو، بحضور عدد من الأكاديميين والمفكرين والباحثين الإستراتيجيين، وذلك على هامش ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفد المملكة في قمة العشرين التي عُقدت في مدينة أوساكا اليابانية.

واستعرض خلال مشاركته في الجلسة أبرز محطات زيارة سمو ولي العهد لليابان، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية.

وأكّد الجبير؛ مواقف المملكة العربية السعودية تجاه أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يشارك في جلسة نقاش نظّمها معهد اقتصاديات الطاقة الياباني
سبق

شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير؛ اليوم، في جلسة نقاش نظّمها معهد اقتصاديات الطاقة الياباني في العاصمة طوكيو، بحضور عدد من الأكاديميين والمفكرين والباحثين الإستراتيجيين، وذلك على هامش ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفد المملكة في قمة العشرين التي عُقدت في مدينة أوساكا اليابانية.

واستعرض خلال مشاركته في الجلسة أبرز محطات زيارة سمو ولي العهد لليابان، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية.

وأكّد الجبير؛ مواقف المملكة العربية السعودية تجاه أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
12:58 PM

"الجبير" يشارك في جلسة نقاش نظّمها معهد اقتصاديات الطاقة الياباني

على هامش ترؤس ولي العهد وفد المملكة لقمة العشرين في أوساكا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - طوكيو
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شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير؛ اليوم، في جلسة نقاش نظّمها معهد اقتصاديات الطاقة الياباني في العاصمة طوكيو، بحضور عدد من الأكاديميين والمفكرين والباحثين الإستراتيجيين، وذلك على هامش ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفد المملكة في قمة العشرين التي عُقدت في مدينة أوساكا اليابانية.

واستعرض خلال مشاركته في الجلسة أبرز محطات زيارة سمو ولي العهد لليابان، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية.

وأكّد الجبير؛ مواقف المملكة العربية السعودية تجاه أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

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