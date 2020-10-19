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موريتانيا تسجل 13 إصابة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

إجمالي الإصابات بلغ 7621 حالة والوفيات 163 شخصًا

سجلت موريتانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 13 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وفي التفاصيل، أوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيانها اليوم الاثنين، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس وصل إلى 7621 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 163 وفاة.

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موريتانيا تسجل 13 إصابة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
سبق

سجلت موريتانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 13 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وفي التفاصيل، أوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيانها اليوم الاثنين، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس وصل إلى 7621 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 163 وفاة.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
11:42 PM

موريتانيا تسجل 13 إصابة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

إجمالي الإصابات بلغ 7621 حالة والوفيات 163 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نواكشوط
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سجلت موريتانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 13 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وفي التفاصيل، أوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيانها اليوم الاثنين، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس وصل إلى 7621 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 163 وفاة.

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