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باكستان تسجل 252 إصابة جديدة بكورونا و159 حالة بتونس

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1283475 إصابة، منها 13489 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28697 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1241289 حالة.

تونس

سجلت تونس 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ولم يعلن أي حالة وفاة جديدة من جراء الفيروس.

وأشارت وزارة الصحة التونسية، في بيان لها، أمس، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 716861، وبقيت الوفيات عند 25357.

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باكستان تسجل 252 إصابة جديدة بكورونا و159 حالة بتونس
سبق

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1283475 إصابة، منها 13489 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28697 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1241289 حالة.

تونس

سجلت تونس 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ولم يعلن أي حالة وفاة جديدة من جراء الفيروس.

وأشارت وزارة الصحة التونسية، في بيان لها، أمس، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 716861، وبقيت الوفيات عند 25357.

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
01:19 PM

باكستان تسجل 252 إصابة جديدة بكورونا و159 حالة بتونس

خلال الساعات الـ 24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1283475 إصابة، منها 13489 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28697 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1241289 حالة.

تونس

سجلت تونس 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ولم يعلن أي حالة وفاة جديدة من جراء الفيروس.

وأشارت وزارة الصحة التونسية، في بيان لها، أمس، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 716861، وبقيت الوفيات عند 25357.

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