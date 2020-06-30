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"الخزانة الأمريكية" ترحب بإعفاء السودان من ديون بقيمة 1.4 مليار دولار

تعهدت بالإسهام بـ 120 مليونًا في شكل منح لتمويل إعفاء "النقد الدولي"

رحبت وزارة الخزانة الأمريكية بإعلان صندوق النقد الدولي، إعفاء السودان من متأخرات بقيمة نحو 1.4 مليار دولار، مما يمهد الطريق للمرحلة الأولى من تخفيف أعباء الديون في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون

وتعهدت وزارة الخزانة في بيان صادر يوم أمس، بالإسهام بما يصل إلى 120 مليون دولار في شكل منح، لتمويل إعفاء صندوق النقد الدولي من ديون السودان في المرحلة الأولى بموجب المبادرة.

وأشارت إلى أن السلطات السودانية ملتزمة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية صعبة، ولكنها ضرورية مع انتقال البلاد إلى الحكم الديمقراطي، بما في ذلك توحيد سعر الصرف وتعزيز الحوكمة والشفافية.

وأكدت أن الولايات المتحدة كانت من أوائل المدافعين عن السودان لتطبيع العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية، ومساعدته في الحصول على إعفاء من الديون.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"الخزانة الأمريكية" ترحب بإعفاء السودان من ديون بقيمة 1.4 مليار دولار
سبق

رحبت وزارة الخزانة الأمريكية بإعلان صندوق النقد الدولي، إعفاء السودان من متأخرات بقيمة نحو 1.4 مليار دولار، مما يمهد الطريق للمرحلة الأولى من تخفيف أعباء الديون في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون

وتعهدت وزارة الخزانة في بيان صادر يوم أمس، بالإسهام بما يصل إلى 120 مليون دولار في شكل منح، لتمويل إعفاء صندوق النقد الدولي من ديون السودان في المرحلة الأولى بموجب المبادرة.

وأشارت إلى أن السلطات السودانية ملتزمة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية صعبة، ولكنها ضرورية مع انتقال البلاد إلى الحكم الديمقراطي، بما في ذلك توحيد سعر الصرف وتعزيز الحوكمة والشفافية.

وأكدت أن الولايات المتحدة كانت من أوائل المدافعين عن السودان لتطبيع العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية، ومساعدته في الحصول على إعفاء من الديون.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
01:13 AM

"الخزانة الأمريكية" ترحب بإعفاء السودان من ديون بقيمة 1.4 مليار دولار

تعهدت بالإسهام بـ 120 مليونًا في شكل منح لتمويل إعفاء "النقد الدولي"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رحبت وزارة الخزانة الأمريكية بإعلان صندوق النقد الدولي، إعفاء السودان من متأخرات بقيمة نحو 1.4 مليار دولار، مما يمهد الطريق للمرحلة الأولى من تخفيف أعباء الديون في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون

وتعهدت وزارة الخزانة في بيان صادر يوم أمس، بالإسهام بما يصل إلى 120 مليون دولار في شكل منح، لتمويل إعفاء صندوق النقد الدولي من ديون السودان في المرحلة الأولى بموجب المبادرة.

وأشارت إلى أن السلطات السودانية ملتزمة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية صعبة، ولكنها ضرورية مع انتقال البلاد إلى الحكم الديمقراطي، بما في ذلك توحيد سعر الصرف وتعزيز الحوكمة والشفافية.

وأكدت أن الولايات المتحدة كانت من أوائل المدافعين عن السودان لتطبيع العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية، ومساعدته في الحصول على إعفاء من الديون.

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