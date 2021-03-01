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الخطوط السعودية تتجه لشراء 70 طائرة من بوينج وإيرباص

تتفاوض للحصول على قرض 11.5 مليار ريال لتمويل جزء من الصفقة

تتجه الخطوط السعودية لشراء 70 طائرة جديدة من شركتي إيرباص وبوينج وتحديداً من طرازات 321 لإيرباص و777 و787 لبوينج.

ونقل موقع " مال " السعودي عن مصادر، أن شركة الخطوط السعودية تتفاوض مع عدد من البنوك المحلية للحصول على قرض بقيمة 11.5 مليار ريال لتمويل جزء من الصفقة.

وبحسب الموقع فإنه في حال إتمام الصفقة سيقفز أسطول طائرات الخطوط السعودية إلى 214 طائرة حيث تملك الشركة في الوقت الحالي 144 طائرة.

وتوسع الخطوط السعودية يأتي منسجماً مع مستهدفات المملكة العربية السعودية لتطوير السياحة ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ضمن المحاور الرئيسة لرؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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الخطوط السعودية تتجه لشراء 70 طائرة من بوينج وإيرباص
سبق

تتجه الخطوط السعودية لشراء 70 طائرة جديدة من شركتي إيرباص وبوينج وتحديداً من طرازات 321 لإيرباص و777 و787 لبوينج.

ونقل موقع " مال " السعودي عن مصادر، أن شركة الخطوط السعودية تتفاوض مع عدد من البنوك المحلية للحصول على قرض بقيمة 11.5 مليار ريال لتمويل جزء من الصفقة.

وبحسب الموقع فإنه في حال إتمام الصفقة سيقفز أسطول طائرات الخطوط السعودية إلى 214 طائرة حيث تملك الشركة في الوقت الحالي 144 طائرة.

وتوسع الخطوط السعودية يأتي منسجماً مع مستهدفات المملكة العربية السعودية لتطوير السياحة ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ضمن المحاور الرئيسة لرؤية المملكة 2030.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
07:57 PM

الخطوط السعودية تتجه لشراء 70 طائرة من بوينج وإيرباص

تتفاوض للحصول على قرض 11.5 مليار ريال لتمويل جزء من الصفقة

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خالد علي - الرياض
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تتجه الخطوط السعودية لشراء 70 طائرة جديدة من شركتي إيرباص وبوينج وتحديداً من طرازات 321 لإيرباص و777 و787 لبوينج.

ونقل موقع " مال " السعودي عن مصادر، أن شركة الخطوط السعودية تتفاوض مع عدد من البنوك المحلية للحصول على قرض بقيمة 11.5 مليار ريال لتمويل جزء من الصفقة.

وبحسب الموقع فإنه في حال إتمام الصفقة سيقفز أسطول طائرات الخطوط السعودية إلى 214 طائرة حيث تملك الشركة في الوقت الحالي 144 طائرة.

وتوسع الخطوط السعودية يأتي منسجماً مع مستهدفات المملكة العربية السعودية لتطوير السياحة ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ضمن المحاور الرئيسة لرؤية المملكة 2030.

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