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صحفي مصري: نجاح موسم الحج يعكس الرغبة الصادقة لدى المملكة في حفظ الأبدان

في حديثه لـ"سبق".. شكر قيادة السعودية على تفانيها لخدمة ضيوف الرحمن رغم كورونا

أكد الكاتب الصحفي المصري محمد الغريب، أن المملكة العربية السعودية لا زالت تبرهن على قدرتها في العبور بموسم الحج للعام الجاري إلى بر الأمان والسلامة؛ ما يضمن استمرارية تعظيم تلك الشعيرة الدينية المكرمة في ظل أقسى الظروف والتحديات التي تشهدها الإنسانية حول العالم.

وقال في حديثه لـ"سبق" بمناسبة نجاح الحج الاستثنائي: الأمر عكس الرغبة الصادقة لقادة المملكة في الخروج بالمظهر اللائق والانسيابية العالية، فكانت المبادرات الطيبة كتوزيع المظلات الشمسية على الحجيج في إطار مبادرة "ظل ووقاية 2" للتخفيف من معاناتهم مع الأجواء الصيفية شديدة الحرارة.

وأضاف: الحج هذا العام كان على قدرٍ كبيرٍ من المثالية والتنظيم وخرج بالشكل الذي يضمن سلامة الأديان والأبدان بالرغم من التحديات التي تفرضها جائحة فيروس كورونا المستجد في عامها الثاني؛ حيث كان إصرار المملكة على ألا يتعطل هذا المنسك المشرف والركن الخامس للدين الإسلامي.

وأشاد بما قدمته وزارة الدعوة الإسلامية والإرشاد برئاسة الدكتور عبداللطيف عبدالعزيز آل الشيخ، من جهد عظيم في سبيل الاستفادة من التقدم التكنولوجي وتأهيل الدعاة والواعظات ليكونوا عونًا لضيوف بيت الله الحرام خلال موسم الحج والعمرة وعلى مدار أيام العام.

وتقدم الكاتب الصحفي المصري عبر "سبق"، بأسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الاهتمام والعناية بضيوف الرحمن وتذليل كافة العقبات ضمانًا لراحتهم وسلامتهم، وهو أمر ليس بجديد على المملكة.

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صحفي مصري: نجاح موسم الحج يعكس الرغبة الصادقة لدى المملكة في حفظ الأبدان
سبق

أكد الكاتب الصحفي المصري محمد الغريب، أن المملكة العربية السعودية لا زالت تبرهن على قدرتها في العبور بموسم الحج للعام الجاري إلى بر الأمان والسلامة؛ ما يضمن استمرارية تعظيم تلك الشعيرة الدينية المكرمة في ظل أقسى الظروف والتحديات التي تشهدها الإنسانية حول العالم.

وقال في حديثه لـ"سبق" بمناسبة نجاح الحج الاستثنائي: الأمر عكس الرغبة الصادقة لقادة المملكة في الخروج بالمظهر اللائق والانسيابية العالية، فكانت المبادرات الطيبة كتوزيع المظلات الشمسية على الحجيج في إطار مبادرة "ظل ووقاية 2" للتخفيف من معاناتهم مع الأجواء الصيفية شديدة الحرارة.

وأضاف: الحج هذا العام كان على قدرٍ كبيرٍ من المثالية والتنظيم وخرج بالشكل الذي يضمن سلامة الأديان والأبدان بالرغم من التحديات التي تفرضها جائحة فيروس كورونا المستجد في عامها الثاني؛ حيث كان إصرار المملكة على ألا يتعطل هذا المنسك المشرف والركن الخامس للدين الإسلامي.

وأشاد بما قدمته وزارة الدعوة الإسلامية والإرشاد برئاسة الدكتور عبداللطيف عبدالعزيز آل الشيخ، من جهد عظيم في سبيل الاستفادة من التقدم التكنولوجي وتأهيل الدعاة والواعظات ليكونوا عونًا لضيوف بيت الله الحرام خلال موسم الحج والعمرة وعلى مدار أيام العام.

وتقدم الكاتب الصحفي المصري عبر "سبق"، بأسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الاهتمام والعناية بضيوف الرحمن وتذليل كافة العقبات ضمانًا لراحتهم وسلامتهم، وهو أمر ليس بجديد على المملكة.

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
03:10 PM

صحفي مصري: نجاح موسم الحج يعكس الرغبة الصادقة لدى المملكة في حفظ الأبدان

في حديثه لـ"سبق".. شكر قيادة السعودية على تفانيها لخدمة ضيوف الرحمن رغم كورونا

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عبدالله العنزي - بعثة المشاعر المقدّسة
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أكد الكاتب الصحفي المصري محمد الغريب، أن المملكة العربية السعودية لا زالت تبرهن على قدرتها في العبور بموسم الحج للعام الجاري إلى بر الأمان والسلامة؛ ما يضمن استمرارية تعظيم تلك الشعيرة الدينية المكرمة في ظل أقسى الظروف والتحديات التي تشهدها الإنسانية حول العالم.

وقال في حديثه لـ"سبق" بمناسبة نجاح الحج الاستثنائي: الأمر عكس الرغبة الصادقة لقادة المملكة في الخروج بالمظهر اللائق والانسيابية العالية، فكانت المبادرات الطيبة كتوزيع المظلات الشمسية على الحجيج في إطار مبادرة "ظل ووقاية 2" للتخفيف من معاناتهم مع الأجواء الصيفية شديدة الحرارة.

وأضاف: الحج هذا العام كان على قدرٍ كبيرٍ من المثالية والتنظيم وخرج بالشكل الذي يضمن سلامة الأديان والأبدان بالرغم من التحديات التي تفرضها جائحة فيروس كورونا المستجد في عامها الثاني؛ حيث كان إصرار المملكة على ألا يتعطل هذا المنسك المشرف والركن الخامس للدين الإسلامي.

وأشاد بما قدمته وزارة الدعوة الإسلامية والإرشاد برئاسة الدكتور عبداللطيف عبدالعزيز آل الشيخ، من جهد عظيم في سبيل الاستفادة من التقدم التكنولوجي وتأهيل الدعاة والواعظات ليكونوا عونًا لضيوف بيت الله الحرام خلال موسم الحج والعمرة وعلى مدار أيام العام.

وتقدم الكاتب الصحفي المصري عبر "سبق"، بأسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الاهتمام والعناية بضيوف الرحمن وتذليل كافة العقبات ضمانًا لراحتهم وسلامتهم، وهو أمر ليس بجديد على المملكة.

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