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"مكافحة المخدرات" تطيح بـ 6 مقيمين روجوا 163,391 قرصاً مخدراً و4 كلجم من "الشبو" بالرياض

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن القبض على ستة مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض، لترويجهم (163,391) قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، و(4) كيلوجرامات من مادة (الشبو).


وأكد الرائد النجيدي، أنه جرى إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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"مكافحة المخدرات" تطيح بـ 6 مقيمين روجوا 163,391 قرصاً مخدراً و4 كلجم من "الشبو" بالرياض
سبق

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن القبض على ستة مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض، لترويجهم (163,391) قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، و(4) كيلوجرامات من مادة (الشبو).


وأكد الرائد النجيدي، أنه جرى إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
08:51 PM

"مكافحة المخدرات" تطيح بـ 6 مقيمين روجوا 163,391 قرصاً مخدراً و4 كلجم من "الشبو" بالرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن القبض على ستة مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض، لترويجهم (163,391) قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، و(4) كيلوجرامات من مادة (الشبو).


وأكد الرائد النجيدي، أنه جرى إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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