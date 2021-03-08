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بعد مرور عام.. "العطوي": "التعليم عن بعد" نقل المملكة لمكانة عالمية

نوّه بدور الجميع في تأدية مهامهم بكل جد وإخلاص ودعم القيادة الرشيدة

أكد مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي، أن تجربة المملكة في تطبيق التعليم عن بعد، جعلتها في مقدمة الدول في هذا المجال مما جعل العالم يشيد بها ويحث على استلهام هذه التجربة والنجاحات.

وقال العطوي: "إننا اليوم نوثق حدثًا هامًا في مسيرتنا التعليمية في ظل توجيهات حكومتنا الرشيدة، بعد مرور عام على تطبيق التعليم عن بعد بسبب جائحة كورونا والتي اجتاحت العالم واضطرت الجميع للالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم القدرة على تقديم التعليم الحضوري، ولكن مسيرة النهضة والرقي والنهوض بالوطن والحرص على التعليم لم تتوقف فمن اللحظة الأولى لإعلان الحجر الصحي وأخذ التدابير الاحترازية حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين في بلادنا عملت الوزارة على إطلاق المنصات التعليمية للطلاب عن بعد في المدارس والجامعات".

ونوه مدير التعليم، بالأدوار الريادية للمعلمين والمعلمات وحرصهم على تأدية مهامهم بكل جد وإخلاص، وكذلك حرص الطلاب والطالبات الذين لم يتوانوا في الحضور والتفاعل مع معلميهم ومعلماتهم وأداء واجباتهم واختباراتهم واستشعارهم لمسؤولياتهم في التعليم عن بعد، وكذلك أولياء الأمور ودورهم الكبير في توفير الأجواء الملائمة لأبنائهم ومساندتهم ومتابعتهم.


وكانت مدارس ينبع -بنين وبنات- قد بادرت بتفعيل هذه المناسبة، من خلال التعريف بجهود الوزارة في التحول للتعليم عن بعد وتجاوز التحديات والصعوبات التي واجهته وتعزيز ثقة المجتمع في نواتجه، وإبراز القصص التي حققها شركاء النجاح في التعليم عن بعد من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وتسليط الضوء على دور الحلول التقنية التي تم إتاحتها والتي ساهمت في نجاح واستمرار العملية التعليمية عن بعد.

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بعد مرور عام.. "العطوي": "التعليم عن بعد" نقل المملكة لمكانة عالمية
سبق

أكد مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي، أن تجربة المملكة في تطبيق التعليم عن بعد، جعلتها في مقدمة الدول في هذا المجال مما جعل العالم يشيد بها ويحث على استلهام هذه التجربة والنجاحات.

وقال العطوي: "إننا اليوم نوثق حدثًا هامًا في مسيرتنا التعليمية في ظل توجيهات حكومتنا الرشيدة، بعد مرور عام على تطبيق التعليم عن بعد بسبب جائحة كورونا والتي اجتاحت العالم واضطرت الجميع للالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم القدرة على تقديم التعليم الحضوري، ولكن مسيرة النهضة والرقي والنهوض بالوطن والحرص على التعليم لم تتوقف فمن اللحظة الأولى لإعلان الحجر الصحي وأخذ التدابير الاحترازية حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين في بلادنا عملت الوزارة على إطلاق المنصات التعليمية للطلاب عن بعد في المدارس والجامعات".

ونوه مدير التعليم، بالأدوار الريادية للمعلمين والمعلمات وحرصهم على تأدية مهامهم بكل جد وإخلاص، وكذلك حرص الطلاب والطالبات الذين لم يتوانوا في الحضور والتفاعل مع معلميهم ومعلماتهم وأداء واجباتهم واختباراتهم واستشعارهم لمسؤولياتهم في التعليم عن بعد، وكذلك أولياء الأمور ودورهم الكبير في توفير الأجواء الملائمة لأبنائهم ومساندتهم ومتابعتهم.


وكانت مدارس ينبع -بنين وبنات- قد بادرت بتفعيل هذه المناسبة، من خلال التعريف بجهود الوزارة في التحول للتعليم عن بعد وتجاوز التحديات والصعوبات التي واجهته وتعزيز ثقة المجتمع في نواتجه، وإبراز القصص التي حققها شركاء النجاح في التعليم عن بعد من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وتسليط الضوء على دور الحلول التقنية التي تم إتاحتها والتي ساهمت في نجاح واستمرار العملية التعليمية عن بعد.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
04:42 PM

بعد مرور عام.. "العطوي": "التعليم عن بعد" نقل المملكة لمكانة عالمية

نوّه بدور الجميع في تأدية مهامهم بكل جد وإخلاص ودعم القيادة الرشيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أكد مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي، أن تجربة المملكة في تطبيق التعليم عن بعد، جعلتها في مقدمة الدول في هذا المجال مما جعل العالم يشيد بها ويحث على استلهام هذه التجربة والنجاحات.

وقال العطوي: "إننا اليوم نوثق حدثًا هامًا في مسيرتنا التعليمية في ظل توجيهات حكومتنا الرشيدة، بعد مرور عام على تطبيق التعليم عن بعد بسبب جائحة كورونا والتي اجتاحت العالم واضطرت الجميع للالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم القدرة على تقديم التعليم الحضوري، ولكن مسيرة النهضة والرقي والنهوض بالوطن والحرص على التعليم لم تتوقف فمن اللحظة الأولى لإعلان الحجر الصحي وأخذ التدابير الاحترازية حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين في بلادنا عملت الوزارة على إطلاق المنصات التعليمية للطلاب عن بعد في المدارس والجامعات".

ونوه مدير التعليم، بالأدوار الريادية للمعلمين والمعلمات وحرصهم على تأدية مهامهم بكل جد وإخلاص، وكذلك حرص الطلاب والطالبات الذين لم يتوانوا في الحضور والتفاعل مع معلميهم ومعلماتهم وأداء واجباتهم واختباراتهم واستشعارهم لمسؤولياتهم في التعليم عن بعد، وكذلك أولياء الأمور ودورهم الكبير في توفير الأجواء الملائمة لأبنائهم ومساندتهم ومتابعتهم.


وكانت مدارس ينبع -بنين وبنات- قد بادرت بتفعيل هذه المناسبة، من خلال التعريف بجهود الوزارة في التحول للتعليم عن بعد وتجاوز التحديات والصعوبات التي واجهته وتعزيز ثقة المجتمع في نواتجه، وإبراز القصص التي حققها شركاء النجاح في التعليم عن بعد من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وتسليط الضوء على دور الحلول التقنية التي تم إتاحتها والتي ساهمت في نجاح واستمرار العملية التعليمية عن بعد.

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