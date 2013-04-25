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بالفيديو.. "الأمن العام" يعرض عدداً من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها

تضمّن توقيف 7 بنجلاديشيين وأثيوبيين ويمنيين ومواطن في قضايا متنوعة

استعرض الأمن العام، في مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وتفصيلاً، جاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن"، القبض على 7 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية مخالفين لنظام الإقامة قاموا بالمتاجرة بشرائح للاتصال بأسماء مواطنين ومقيمين دون علمهم، كما ضبط بحوزتهم على 49129 شريحة اتصال.

وأورد المقطع القبض على مواطن من أرباب السوابق ارتكب جريمة قتل مواطن آخر نتيجة خلاف بينهما.

وتَضَمّن مقطع فيديو الأمن العام القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية ارتكبا عدداً من الجرائم تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن والدخول إلى مساكن العمالة الوافدة وسلب ما بحوزتهم من أموال.

فيما كشف المقطع أنه تم القبض على أثيوبيين مخالفين لنظام أمن الحدود امتهنا ترويج المخدرات والمسكر، وضبط بحوزتهم على 21 ألف قطعة من الحشيش و153 حبة كبتاجون و7 عبوات من المسكر.

وبحسب المقطع؛ فقد قُبض على مواطنين ووافدين من الجنسية اليمنية قاموا بالاعتداء على سائقي مركبات الأجرة، وذلك من خلال طلب إيصالهم، ومن ثم الاعتداء عليهم بالخنق والضرب وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومتعلقات شخصية.

كما أظهر المقطع القبض على مواطن ارتكب عدداً من الجرائم تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن وسلب العمالة الوافدة، حيث تمكن من الاستيلاء على مبلغ 97 ألف ريال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "الأمن العام" يعرض عدداً من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها
سبق

استعرض الأمن العام، في مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وتفصيلاً، جاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن"، القبض على 7 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية مخالفين لنظام الإقامة قاموا بالمتاجرة بشرائح للاتصال بأسماء مواطنين ومقيمين دون علمهم، كما ضبط بحوزتهم على 49129 شريحة اتصال.

وأورد المقطع القبض على مواطن من أرباب السوابق ارتكب جريمة قتل مواطن آخر نتيجة خلاف بينهما.

وتَضَمّن مقطع فيديو الأمن العام القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية ارتكبا عدداً من الجرائم تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن والدخول إلى مساكن العمالة الوافدة وسلب ما بحوزتهم من أموال.

فيما كشف المقطع أنه تم القبض على أثيوبيين مخالفين لنظام أمن الحدود امتهنا ترويج المخدرات والمسكر، وضبط بحوزتهم على 21 ألف قطعة من الحشيش و153 حبة كبتاجون و7 عبوات من المسكر.

وبحسب المقطع؛ فقد قُبض على مواطنين ووافدين من الجنسية اليمنية قاموا بالاعتداء على سائقي مركبات الأجرة، وذلك من خلال طلب إيصالهم، ومن ثم الاعتداء عليهم بالخنق والضرب وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومتعلقات شخصية.

كما أظهر المقطع القبض على مواطن ارتكب عدداً من الجرائم تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن وسلب العمالة الوافدة، حيث تمكن من الاستيلاء على مبلغ 97 ألف ريال.

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
03:25 PM

بالفيديو.. "الأمن العام" يعرض عدداً من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها

تضمّن توقيف 7 بنجلاديشيين وأثيوبيين ويمنيين ومواطن في قضايا متنوعة

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
1,974

استعرض الأمن العام، في مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وتفصيلاً، جاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن"، القبض على 7 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية مخالفين لنظام الإقامة قاموا بالمتاجرة بشرائح للاتصال بأسماء مواطنين ومقيمين دون علمهم، كما ضبط بحوزتهم على 49129 شريحة اتصال.

وأورد المقطع القبض على مواطن من أرباب السوابق ارتكب جريمة قتل مواطن آخر نتيجة خلاف بينهما.

وتَضَمّن مقطع فيديو الأمن العام القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية ارتكبا عدداً من الجرائم تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن والدخول إلى مساكن العمالة الوافدة وسلب ما بحوزتهم من أموال.

فيما كشف المقطع أنه تم القبض على أثيوبيين مخالفين لنظام أمن الحدود امتهنا ترويج المخدرات والمسكر، وضبط بحوزتهم على 21 ألف قطعة من الحشيش و153 حبة كبتاجون و7 عبوات من المسكر.

وبحسب المقطع؛ فقد قُبض على مواطنين ووافدين من الجنسية اليمنية قاموا بالاعتداء على سائقي مركبات الأجرة، وذلك من خلال طلب إيصالهم، ومن ثم الاعتداء عليهم بالخنق والضرب وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومتعلقات شخصية.

كما أظهر المقطع القبض على مواطن ارتكب عدداً من الجرائم تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن وسلب العمالة الوافدة، حيث تمكن من الاستيلاء على مبلغ 97 ألف ريال.

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