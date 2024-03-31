وأوضحت أن الإنذار يبدأ في الساعة 13:40 مساء اليوم ويستمر حتى الساعة 16:00 من مساء اليوم نفسه.

وذكرت أن الإنذار يشمل "القيصومة، حفر الباطن، والأجزاء المجاورة".

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من استمرار انعدام الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية بسبب العاصفة الترابية.

"الأرصاد" تحذر من استمرار انعدام الرؤية في "الشرقية" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-03-30 حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من استمرار انعدام الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية بسبب العاصفة الترابية. وذكرت أن الإنذار يشمل "القيصومة، حفر الباطن، والأجزاء المجاورة". وأوضحت أن الإنذار يبدأ في الساعة 13:40 مساء اليوم ويستمر حتى الساعة 16:00 من مساء اليوم نفسه.

30 مارس 2019 - 23 رجب 1440 01:49 PM

"الأرصاد" تحذر من استمرار انعدام الرؤية في "الشرقية" بسبب العاصفة الترابية.. والحالة تستمر حتى 4 مساءً





A A A





10 مشاركة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من استمرار انعدام الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية بسبب العاصفة الترابية.

وذكرت أن الإنذار يشمل "القيصومة، حفر الباطن، والأجزاء المجاورة".

وأوضحت أن الإنذار يبدأ في الساعة 13:40 مساء اليوم ويستمر حتى الساعة 16:00 من مساء اليوم نفسه.