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"موشن جرافيك".. محتوى "تأكد" دليل آمن لاختيارات المستهلك

للتأكد من صحة بيانات كفاءات الطاقة

وضعت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" الكرة في مرمى المستهلك الراغب في شراء المركبات والإطارات والأجهزة الكهربائية ومصابيح الإنارة وترشيد استهلاك المياه والاستعلام عن المركبات المستوردة والبلاستيك، وذلك بتفحص السلعة من خلال تطبيق "تأكد" المتوفر في الهواتف الذكية؛ حيث يعتبر دليلًا آمنًا للاختيار.

وعند اختيار أي من السلع سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع "QR" في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته؛ فإذا كان المنتج مسجلًا في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة، ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرة.

أما في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد"، يُمكن استعمال خاصية الإبلاغ آليًا في البرنامج.

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"موشن جرافيك".. محتوى "تأكد" دليل آمن لاختيارات المستهلك
سبق

وضعت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" الكرة في مرمى المستهلك الراغب في شراء المركبات والإطارات والأجهزة الكهربائية ومصابيح الإنارة وترشيد استهلاك المياه والاستعلام عن المركبات المستوردة والبلاستيك، وذلك بتفحص السلعة من خلال تطبيق "تأكد" المتوفر في الهواتف الذكية؛ حيث يعتبر دليلًا آمنًا للاختيار.

وعند اختيار أي من السلع سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع "QR" في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته؛ فإذا كان المنتج مسجلًا في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة، ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرة.

أما في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد"، يُمكن استعمال خاصية الإبلاغ آليًا في البرنامج.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
09:42 PM

"موشن جرافيك".. محتوى "تأكد" دليل آمن لاختيارات المستهلك

للتأكد من صحة بيانات كفاءات الطاقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وضعت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" الكرة في مرمى المستهلك الراغب في شراء المركبات والإطارات والأجهزة الكهربائية ومصابيح الإنارة وترشيد استهلاك المياه والاستعلام عن المركبات المستوردة والبلاستيك، وذلك بتفحص السلعة من خلال تطبيق "تأكد" المتوفر في الهواتف الذكية؛ حيث يعتبر دليلًا آمنًا للاختيار.

وعند اختيار أي من السلع سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع "QR" في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته؛ فإذا كان المنتج مسجلًا في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة، ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرة.

أما في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد"، يُمكن استعمال خاصية الإبلاغ آليًا في البرنامج.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,765
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,907
38 مليار ..

38 مليار ..

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