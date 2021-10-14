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"الداخلية" تعلن فتح باب القبول بالوظائف العسكرية للنساء بالجوازات برتبة "جندي"

ابتداءً من السبت عبر منصة (أبشر – توظيف)

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الوزارة للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للجوازات (نساء) على رتبة ( جندي).

وأوضحت الوزارة أن استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف سيتم - بمشيئة الله - ابتداءً من يوم السبت القادم الموافق 10 / 3/ 1443هـ، عبر منصة (أبشر – توظيف) لوزارة الداخلية على الرابط التالي https://jobs.sa والتقديم متاح حتى يوم الخميس الموافق 15 / 3 / 1443هـ.

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"الداخلية" تعلن فتح باب القبول بالوظائف العسكرية للنساء بالجوازات برتبة "جندي"
سبق

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الوزارة للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للجوازات (نساء) على رتبة ( جندي).

وأوضحت الوزارة أن استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف سيتم - بمشيئة الله - ابتداءً من يوم السبت القادم الموافق 10 / 3/ 1443هـ، عبر منصة (أبشر – توظيف) لوزارة الداخلية على الرابط التالي https://jobs.sa والتقديم متاح حتى يوم الخميس الموافق 15 / 3 / 1443هـ.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
10:12 PM

"الداخلية" تعلن فتح باب القبول بالوظائف العسكرية للنساء بالجوازات برتبة "جندي"

ابتداءً من السبت عبر منصة (أبشر – توظيف)

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
6,434

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الوزارة للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للجوازات (نساء) على رتبة ( جندي).

وأوضحت الوزارة أن استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف سيتم - بمشيئة الله - ابتداءً من يوم السبت القادم الموافق 10 / 3/ 1443هـ، عبر منصة (أبشر – توظيف) لوزارة الداخلية على الرابط التالي https://jobs.sa والتقديم متاح حتى يوم الخميس الموافق 15 / 3 / 1443هـ.

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