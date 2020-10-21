النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحي حائل" يكلف "الشمري" لمستشفى الملك خالد و"الزبني" لحائل العام

أصدر الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بحائل الدكتور عبدالعزيز الحميضي، قرارًا يقضي بتكليف أخصائي العلاج النفسي فهد سعد الشمري، مديرًا لمستشفى الملك خالد بحائل.

كما أصدر "الحميضي" قرارًا آخر يقضي بتكليف استشاري مدير مستشفى الدكتور طلال ماجد الزبني، مديرًا لمستشفى حائل العام.

تجدر الإشارة إلى أن "الشمري" و"الزبني" من الكفاءات الإدارية الناجحة.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"صحي حائل" يكلف "الشمري" لمستشفى الملك خالد و"الزبني" لحائل العام
سبق

أصدر الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بحائل الدكتور عبدالعزيز الحميضي، قرارًا يقضي بتكليف أخصائي العلاج النفسي فهد سعد الشمري، مديرًا لمستشفى الملك خالد بحائل.

كما أصدر "الحميضي" قرارًا آخر يقضي بتكليف استشاري مدير مستشفى الدكتور طلال ماجد الزبني، مديرًا لمستشفى حائل العام.

تجدر الإشارة إلى أن "الشمري" و"الزبني" من الكفاءات الإدارية الناجحة.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
01:38 PM

"صحي حائل" يكلف "الشمري" لمستشفى الملك خالد و"الزبني" لحائل العام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
0
84

أصدر الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بحائل الدكتور عبدالعزيز الحميضي، قرارًا يقضي بتكليف أخصائي العلاج النفسي فهد سعد الشمري، مديرًا لمستشفى الملك خالد بحائل.

كما أصدر "الحميضي" قرارًا آخر يقضي بتكليف استشاري مدير مستشفى الدكتور طلال ماجد الزبني، مديرًا لمستشفى حائل العام.

تجدر الإشارة إلى أن "الشمري" و"الزبني" من الكفاءات الإدارية الناجحة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,109
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,595
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,246
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,576

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

عبدالرحمن المرشد
أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

غسان محمد عسيلان
ذلك الكتاب..!

ذلك الكتاب..!

محمد الرطيان
الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة