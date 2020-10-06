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مدير تعليم سراة عبيدة يدشن مشروع تطوير مهارات الموظفين

اختفاءً بهم وتقديرًا لجهودهم.. ووفق عدد من المراحل

دشن مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة د. حسن العلكمي، صباح أمس؛ مشروع تطوير مهارات الموظفين.

وقال "العلكمي" في كلمته أثناء التدشين: (ندشن اليوم وبالتوافق مع اليوم العالمي للمعلم حزمةً من البرامج التدريبية للموظفين والموظفات الإداريين؛ احتفاءً بهم وتقديرًا لجهودهم التي تدفعنا دائمًا إلى التميز، وإيمانًا منّا بأن العمل يتم بفكر تنظيمي شمولي وبرؤيةٍ واحدة وعمل تشاركي)، سائلًا الله لهم التوفيق والسداد، وموجهًا شكره وتقديره للقائمين على هذا البرنامج النوعي.

يذكر أن فكرة المشروع انبثقت من توصيات مجلس تقويم وتطوير الأداء، ويتم تنفيذه خلال العام الدراسي الحالي ١٤٤٢هـ وفق عددٍ من المراحل (مرحلة دراسة الاحتياج - مرحلة التدريب - مرحلة النتائج وقياس الأثر)، ويشرف على تنفيذه فريق العمل بمركز التميز بمساندة إدارة التخطيط والتطوير وإدارة الموارد البشرية، ويهدف إلى تحسين وتطوير مهارات الموظف والموظفة ورفع مستوى جودة الأداء بما يدعم تحقيق رؤية الوطن 2030، وبما يسهم في تجويد مخرجات العمل وتحسينها وفق معايير الجودة، وبما يحقق رضا المستفيد في المقام الأول، وتحقيقًا لمبدأ الشراكة المجتمعية مع الجهات الحكومية، ويستهدف المشروع الموظفين والموظفات الإداريين والإداريات في الإدارة وعدد من المقاعد لموظفي وموظفات الإدارات الحكومية بالمحافظة.

ويشتمل المشروع على حزمة من البرامج التدريبية يتم التدريب عليها على مدى أربع فترات موزعة على ثلاثة أشهر ابتداءً من ١٨- ٢- ١٤٤٢هـ حتى نهاية شهر ربيع الأول لهذا العام، ويتولى التدريب على هذا المشروع مجموعة من المدربين والمدربات ذوي الخبرة والكفاءة من إدارة التعليم.

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مدير تعليم سراة عبيدة يدشن مشروع تطوير مهارات الموظفين
سبق

دشن مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة د. حسن العلكمي، صباح أمس؛ مشروع تطوير مهارات الموظفين.

وقال "العلكمي" في كلمته أثناء التدشين: (ندشن اليوم وبالتوافق مع اليوم العالمي للمعلم حزمةً من البرامج التدريبية للموظفين والموظفات الإداريين؛ احتفاءً بهم وتقديرًا لجهودهم التي تدفعنا دائمًا إلى التميز، وإيمانًا منّا بأن العمل يتم بفكر تنظيمي شمولي وبرؤيةٍ واحدة وعمل تشاركي)، سائلًا الله لهم التوفيق والسداد، وموجهًا شكره وتقديره للقائمين على هذا البرنامج النوعي.

يذكر أن فكرة المشروع انبثقت من توصيات مجلس تقويم وتطوير الأداء، ويتم تنفيذه خلال العام الدراسي الحالي ١٤٤٢هـ وفق عددٍ من المراحل (مرحلة دراسة الاحتياج - مرحلة التدريب - مرحلة النتائج وقياس الأثر)، ويشرف على تنفيذه فريق العمل بمركز التميز بمساندة إدارة التخطيط والتطوير وإدارة الموارد البشرية، ويهدف إلى تحسين وتطوير مهارات الموظف والموظفة ورفع مستوى جودة الأداء بما يدعم تحقيق رؤية الوطن 2030، وبما يسهم في تجويد مخرجات العمل وتحسينها وفق معايير الجودة، وبما يحقق رضا المستفيد في المقام الأول، وتحقيقًا لمبدأ الشراكة المجتمعية مع الجهات الحكومية، ويستهدف المشروع الموظفين والموظفات الإداريين والإداريات في الإدارة وعدد من المقاعد لموظفي وموظفات الإدارات الحكومية بالمحافظة.

ويشتمل المشروع على حزمة من البرامج التدريبية يتم التدريب عليها على مدى أربع فترات موزعة على ثلاثة أشهر ابتداءً من ١٨- ٢- ١٤٤٢هـ حتى نهاية شهر ربيع الأول لهذا العام، ويتولى التدريب على هذا المشروع مجموعة من المدربين والمدربات ذوي الخبرة والكفاءة من إدارة التعليم.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
07:11 PM

مدير تعليم سراة عبيدة يدشن مشروع تطوير مهارات الموظفين

اختفاءً بهم وتقديرًا لجهودهم.. ووفق عدد من المراحل

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علي حفول - سراة عبيدة
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دشن مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة د. حسن العلكمي، صباح أمس؛ مشروع تطوير مهارات الموظفين.

وقال "العلكمي" في كلمته أثناء التدشين: (ندشن اليوم وبالتوافق مع اليوم العالمي للمعلم حزمةً من البرامج التدريبية للموظفين والموظفات الإداريين؛ احتفاءً بهم وتقديرًا لجهودهم التي تدفعنا دائمًا إلى التميز، وإيمانًا منّا بأن العمل يتم بفكر تنظيمي شمولي وبرؤيةٍ واحدة وعمل تشاركي)، سائلًا الله لهم التوفيق والسداد، وموجهًا شكره وتقديره للقائمين على هذا البرنامج النوعي.

يذكر أن فكرة المشروع انبثقت من توصيات مجلس تقويم وتطوير الأداء، ويتم تنفيذه خلال العام الدراسي الحالي ١٤٤٢هـ وفق عددٍ من المراحل (مرحلة دراسة الاحتياج - مرحلة التدريب - مرحلة النتائج وقياس الأثر)، ويشرف على تنفيذه فريق العمل بمركز التميز بمساندة إدارة التخطيط والتطوير وإدارة الموارد البشرية، ويهدف إلى تحسين وتطوير مهارات الموظف والموظفة ورفع مستوى جودة الأداء بما يدعم تحقيق رؤية الوطن 2030، وبما يسهم في تجويد مخرجات العمل وتحسينها وفق معايير الجودة، وبما يحقق رضا المستفيد في المقام الأول، وتحقيقًا لمبدأ الشراكة المجتمعية مع الجهات الحكومية، ويستهدف المشروع الموظفين والموظفات الإداريين والإداريات في الإدارة وعدد من المقاعد لموظفي وموظفات الإدارات الحكومية بالمحافظة.

ويشتمل المشروع على حزمة من البرامج التدريبية يتم التدريب عليها على مدى أربع فترات موزعة على ثلاثة أشهر ابتداءً من ١٨- ٢- ١٤٤٢هـ حتى نهاية شهر ربيع الأول لهذا العام، ويتولى التدريب على هذا المشروع مجموعة من المدربين والمدربات ذوي الخبرة والكفاءة من إدارة التعليم.

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