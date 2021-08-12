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أخيرًا.. النصر يحصل على شهادة الكفاءة المالية

بات بإمكانه تسجيل لاعبيه الجدد

حصل نادي النصر، الخميس، على شهادة الكفاءة المالية، وبات بإمكانه تسجيل لاعبيه الجدد خلال منافسات موسم 2021-2022.

وتعاقد النصر مع 5 لاعبين، وعودة آخر من الإعارة؛ وهم: البرازيلي أندرسون تاليسكا، والكاميروني فينسنت أبوبكر، والأرجنتيني فونيس موري، إلى جانب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، إضافة إلى الثنائي السعودي محمد آل فتيل، ومحمد قاسم.

وتعدّ هذه المرة الأولى التي يحصل فيها النصر على شهادة الكفاءة المالية منذ اعتمادها من وزارة الرياضة أواخر العام الماضي.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخيرًا.. النصر يحصل على شهادة الكفاءة المالية
سبق

حصل نادي النصر، الخميس، على شهادة الكفاءة المالية، وبات بإمكانه تسجيل لاعبيه الجدد خلال منافسات موسم 2021-2022.

وتعاقد النصر مع 5 لاعبين، وعودة آخر من الإعارة؛ وهم: البرازيلي أندرسون تاليسكا، والكاميروني فينسنت أبوبكر، والأرجنتيني فونيس موري، إلى جانب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، إضافة إلى الثنائي السعودي محمد آل فتيل، ومحمد قاسم.

وتعدّ هذه المرة الأولى التي يحصل فيها النصر على شهادة الكفاءة المالية منذ اعتمادها من وزارة الرياضة أواخر العام الماضي.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
07:51 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
08:26 PM

أخيرًا.. النصر يحصل على شهادة الكفاءة المالية

بات بإمكانه تسجيل لاعبيه الجدد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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978

حصل نادي النصر، الخميس، على شهادة الكفاءة المالية، وبات بإمكانه تسجيل لاعبيه الجدد خلال منافسات موسم 2021-2022.

وتعاقد النصر مع 5 لاعبين، وعودة آخر من الإعارة؛ وهم: البرازيلي أندرسون تاليسكا، والكاميروني فينسنت أبوبكر، والأرجنتيني فونيس موري، إلى جانب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، إضافة إلى الثنائي السعودي محمد آل فتيل، ومحمد قاسم.

وتعدّ هذه المرة الأولى التي يحصل فيها النصر على شهادة الكفاءة المالية منذ اعتمادها من وزارة الرياضة أواخر العام الماضي.

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201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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