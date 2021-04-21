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سوريا.. ثلاثة متقدمين جدد لانتخابات الرئاسة ليرتفع العدد لـ ٦ بينهم "بشار"

بينهم المحامية فاتن نهار وهي أول سيدة تتقدم للترشح إلى منصب كهذا في البلاد

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة صباغ، أسماء ثلاثة من الراغبين بالترشح لانتخابات الرئاسة في البلاد، بينهم الرئيس الحالي بشار الأسد، ليرتفع عدد من تقدموا بطلبات ترشح إلى 6 أشخاص.

وإلى جانب الإعلان عن الطلب الذي تقدم به الرئيس الحالي بشار الأسد، أعلن صباغ أن اثنين آخرين تقدما بطلبات للترشح.

وقال صباغ إن المجلس تبلغ من المحكمة الدستورية العليا بتقديم كل من: محمد نديم شعبان، ومحمد موفق صوان، طلبي ترشح.

ووفق "روسيا اليوم" تحيل المحكمة إلى المجلس طلبات الراغبين في الترشح لاستكمال طلب الترشح الذي لا يكتمل إلا بتأييد 35 عضواً في مجلس الشعب للمرشح.

ومع الطلب الذي تقدم به الأسد، يرتفع عدد طلبات الترشح حتى الآن إلى ستة، إذ أعلن المجلس في اليومين السابقين عن ثلاثة من المرشحين، بينهم المحامية فاتن نهار وهي أول سيدة تتقدم للترشح إلى منصب كهذا في سوريا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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سوريا.. ثلاثة متقدمين جدد لانتخابات الرئاسة ليرتفع العدد لـ ٦ بينهم "بشار"
سبق

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة صباغ، أسماء ثلاثة من الراغبين بالترشح لانتخابات الرئاسة في البلاد، بينهم الرئيس الحالي بشار الأسد، ليرتفع عدد من تقدموا بطلبات ترشح إلى 6 أشخاص.

وإلى جانب الإعلان عن الطلب الذي تقدم به الرئيس الحالي بشار الأسد، أعلن صباغ أن اثنين آخرين تقدما بطلبات للترشح.

وقال صباغ إن المجلس تبلغ من المحكمة الدستورية العليا بتقديم كل من: محمد نديم شعبان، ومحمد موفق صوان، طلبي ترشح.

ووفق "روسيا اليوم" تحيل المحكمة إلى المجلس طلبات الراغبين في الترشح لاستكمال طلب الترشح الذي لا يكتمل إلا بتأييد 35 عضواً في مجلس الشعب للمرشح.

ومع الطلب الذي تقدم به الأسد، يرتفع عدد طلبات الترشح حتى الآن إلى ستة، إذ أعلن المجلس في اليومين السابقين عن ثلاثة من المرشحين، بينهم المحامية فاتن نهار وهي أول سيدة تتقدم للترشح إلى منصب كهذا في سوريا.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
01:53 PM

سوريا.. ثلاثة متقدمين جدد لانتخابات الرئاسة ليرتفع العدد لـ ٦ بينهم "بشار"

بينهم المحامية فاتن نهار وهي أول سيدة تتقدم للترشح إلى منصب كهذا في البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة صباغ، أسماء ثلاثة من الراغبين بالترشح لانتخابات الرئاسة في البلاد، بينهم الرئيس الحالي بشار الأسد، ليرتفع عدد من تقدموا بطلبات ترشح إلى 6 أشخاص.

وإلى جانب الإعلان عن الطلب الذي تقدم به الرئيس الحالي بشار الأسد، أعلن صباغ أن اثنين آخرين تقدما بطلبات للترشح.

وقال صباغ إن المجلس تبلغ من المحكمة الدستورية العليا بتقديم كل من: محمد نديم شعبان، ومحمد موفق صوان، طلبي ترشح.

ووفق "روسيا اليوم" تحيل المحكمة إلى المجلس طلبات الراغبين في الترشح لاستكمال طلب الترشح الذي لا يكتمل إلا بتأييد 35 عضواً في مجلس الشعب للمرشح.

ومع الطلب الذي تقدم به الأسد، يرتفع عدد طلبات الترشح حتى الآن إلى ستة، إذ أعلن المجلس في اليومين السابقين عن ثلاثة من المرشحين، بينهم المحامية فاتن نهار وهي أول سيدة تتقدم للترشح إلى منصب كهذا في سوريا.

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