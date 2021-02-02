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مدير تعليم صامطة يدشن حزمة برامج تدريبية للفصل الدراسي الثاني

ينفذها مركز التدريب بالمكتب عبر تطبيق ZOOM

دشن مدير مكتب تعليم صامطة عبد الرزاق بن محمد الصميلي، مساء أمس الاثنين، "عن بعد"؛ حزمة من البرامج التدريبية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1441 / 1442هـ، ينفذها مركز التدريب بالمكتب عبر تطبيق ZOOM.

يأتي ذلك بمشاركة مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم جازان محمد أحمد عريشي.

وتهدف البرامج إلى تنمية معارف ومهارات شاغلي الوظائف التعليمية من فئة المشرفين التربويين وقيادات المدارس ووكلائها والمعلمين من منسوبي مكتب تعليم صامطة.

ورحب "الصميلي" في بداية كلمته بالجميع، مثمنًا الجهود المبذولة من رئيس ومشرفي مركز التدريب بالمكتب، لإشرافهم على تنفيذ البرامج التدريبية.

وقدم الشكر لمدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم أبو هادي، على دعمه الدائم لمكتب التعليم ومدارسه، مشيرًا إلى دور المدربين في دعم الميدان التربوي بتنفيذ هذه البرامج، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذه البرامج النوعية تحقيقًا لرؤية الوطن 2030، والرفع من كفاءة الأداء للمتدربين.

وأوضح رئيس مركز التدريب بمكتب تعليم صامطة، المشرف التربوي محمد عبد الله عريشي، أن التدشين للبرامج التدريبية بدأ بتنفيذ برنامج التعليم المدمج، الذي نفذه مشرف التدريب عبد الله ناشب.

وقال إن عدد البرامج التي سوف تنفذ خلال الفصل الدراسي الثاني 83 برنامجًا تدريبيًّا وبشكل أسبوعي بمعدل خمسة برامج، وتستمر حتى الثالث من شهر رمضان المقبل.

وأضاف "عريشي" أنه تم تنفيذ خلال الفصل الدراسي الأول 188 برنامجًا تدريبيًّا في 191 يومًا تدريبيًّا بمعدل 380 ساعة، استهدفت 14954 متدربًا، بمعدل الساعات المنجزة 61665 ساعة تدريبية، مقدمًا شكره لمدير مكتب تعليم صامطة، ولمدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم جازان على دعم مركز التدريب.

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مدير تعليم صامطة يدشن حزمة برامج تدريبية للفصل الدراسي الثاني
سبق

دشن مدير مكتب تعليم صامطة عبد الرزاق بن محمد الصميلي، مساء أمس الاثنين، "عن بعد"؛ حزمة من البرامج التدريبية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1441 / 1442هـ، ينفذها مركز التدريب بالمكتب عبر تطبيق ZOOM.

يأتي ذلك بمشاركة مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم جازان محمد أحمد عريشي.

وتهدف البرامج إلى تنمية معارف ومهارات شاغلي الوظائف التعليمية من فئة المشرفين التربويين وقيادات المدارس ووكلائها والمعلمين من منسوبي مكتب تعليم صامطة.

ورحب "الصميلي" في بداية كلمته بالجميع، مثمنًا الجهود المبذولة من رئيس ومشرفي مركز التدريب بالمكتب، لإشرافهم على تنفيذ البرامج التدريبية.

وقدم الشكر لمدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم أبو هادي، على دعمه الدائم لمكتب التعليم ومدارسه، مشيرًا إلى دور المدربين في دعم الميدان التربوي بتنفيذ هذه البرامج، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذه البرامج النوعية تحقيقًا لرؤية الوطن 2030، والرفع من كفاءة الأداء للمتدربين.

وأوضح رئيس مركز التدريب بمكتب تعليم صامطة، المشرف التربوي محمد عبد الله عريشي، أن التدشين للبرامج التدريبية بدأ بتنفيذ برنامج التعليم المدمج، الذي نفذه مشرف التدريب عبد الله ناشب.

وقال إن عدد البرامج التي سوف تنفذ خلال الفصل الدراسي الثاني 83 برنامجًا تدريبيًّا وبشكل أسبوعي بمعدل خمسة برامج، وتستمر حتى الثالث من شهر رمضان المقبل.

وأضاف "عريشي" أنه تم تنفيذ خلال الفصل الدراسي الأول 188 برنامجًا تدريبيًّا في 191 يومًا تدريبيًّا بمعدل 380 ساعة، استهدفت 14954 متدربًا، بمعدل الساعات المنجزة 61665 ساعة تدريبية، مقدمًا شكره لمدير مكتب تعليم صامطة، ولمدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم جازان على دعم مركز التدريب.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
05:05 PM

مدير تعليم صامطة يدشن حزمة برامج تدريبية للفصل الدراسي الثاني

ينفذها مركز التدريب بالمكتب عبر تطبيق ZOOM

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن مدير مكتب تعليم صامطة عبد الرزاق بن محمد الصميلي، مساء أمس الاثنين، "عن بعد"؛ حزمة من البرامج التدريبية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1441 / 1442هـ، ينفذها مركز التدريب بالمكتب عبر تطبيق ZOOM.

يأتي ذلك بمشاركة مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم جازان محمد أحمد عريشي.

وتهدف البرامج إلى تنمية معارف ومهارات شاغلي الوظائف التعليمية من فئة المشرفين التربويين وقيادات المدارس ووكلائها والمعلمين من منسوبي مكتب تعليم صامطة.

ورحب "الصميلي" في بداية كلمته بالجميع، مثمنًا الجهود المبذولة من رئيس ومشرفي مركز التدريب بالمكتب، لإشرافهم على تنفيذ البرامج التدريبية.

وقدم الشكر لمدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم أبو هادي، على دعمه الدائم لمكتب التعليم ومدارسه، مشيرًا إلى دور المدربين في دعم الميدان التربوي بتنفيذ هذه البرامج، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذه البرامج النوعية تحقيقًا لرؤية الوطن 2030، والرفع من كفاءة الأداء للمتدربين.

وأوضح رئيس مركز التدريب بمكتب تعليم صامطة، المشرف التربوي محمد عبد الله عريشي، أن التدشين للبرامج التدريبية بدأ بتنفيذ برنامج التعليم المدمج، الذي نفذه مشرف التدريب عبد الله ناشب.

وقال إن عدد البرامج التي سوف تنفذ خلال الفصل الدراسي الثاني 83 برنامجًا تدريبيًّا وبشكل أسبوعي بمعدل خمسة برامج، وتستمر حتى الثالث من شهر رمضان المقبل.

وأضاف "عريشي" أنه تم تنفيذ خلال الفصل الدراسي الأول 188 برنامجًا تدريبيًّا في 191 يومًا تدريبيًّا بمعدل 380 ساعة، استهدفت 14954 متدربًا، بمعدل الساعات المنجزة 61665 ساعة تدريبية، مقدمًا شكره لمدير مكتب تعليم صامطة، ولمدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم جازان على دعم مركز التدريب.

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