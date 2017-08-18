"قرقاش" عن جريمة "حقل الشيبة": دليل على ازدراء الحوثيين للسلام

قال: توحيد الصفوف ضروري في المرحلة القادمة واتفاق ستوكهولم في خطر

أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش؛ أن الهجمات الحوثية على حقل الشيبة، رغم طبيعتها الإعلامية، دليل آخر على ازدراء الميليشيا المتمردة للجهود السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

ولفت قرقاش؛ في تغريدة بحسابه على "تويتر"، إلى أن توحيد الصفوف وتعزيز أداء الحكومة ضروري في المرحلة القادمة، مؤكداً أن استمرار الاعتداءات الحوثية هو الخطر الأكبر على اتفاق ستوكهولم.

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح؛ قد صرح بأنه عند السادسة والثلث من صباح أمس السبت تعرّضت إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي، إلى اعتداءٍ عن طريق طائرات مسيّرة دون طيّار "درون" مفخّخة، ونجم عن ذلك حريق تمّت السيطرة عليه -بفضل الله- بعد أن خلَّف أضراراً محدودة، ودون أي إصابات بشرية، ولله الحمد؛ مؤكداً أن إنتاج المملكة وصادراتها من البترول لم يتأثرا من هذا العمل الإرهابي.