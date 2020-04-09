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عبر الاتصال المرئي.. اجتماع لجنة المدن الصحية بمجلس التعاون في مسقط حول كورونا

استعرض جهود وزارات الصحة للحد من انتشار الجائحة

عقد اليوم في العاصمة العمانية، اجتماع لجنة المدن الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي.

وشهد الاجتماع تبادل وجهات النظر حول دور المدن الصحية في دول المجلس بمكافحة جائحة فيروس كورونا والجهود التي تقوم بها كل دولة من دول المجلس واستعراض الخبرات والتجارب المتميزة حيال هذا الموضوع.

واستعرض الاجتماع جهود وزارات الصحة بدول مجلس التعاون حول الحد من انتشار جائحة كورونا، ودور المجتمع المحلي في دعم الجهود الحكومية لمجابهة هذا الفيروس، ووضع خطة طارئة للتواصل عن بعد بين أعضاء اللجنة الرئيسية وإقرار آلية محددة للجان الفرعية في المدينة الصحية لمساندة القطاعات الرئيسة المسؤولة عن التصدي للوباء، وكيفية ترسيخ معايير منع انتشار الأوبئة والأمراض الانتقالية ضمن مفهوم المدن الصحية وآليات التواصل المجتمعي لدعم الجهود الوطنية في التصدي للجائحة.

وتناول الاجتماع دور المتطوعين في العمل المجتمعي ودور المدينة الصحية في التعبئة المجتمعية للجهود الاستباقية لخطط الطوارئ الوطنية وعرض التجارب الناجحة في دول المجلس.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر الاتصال المرئي.. اجتماع لجنة المدن الصحية بمجلس التعاون في مسقط حول كورونا
سبق

عقد اليوم في العاصمة العمانية، اجتماع لجنة المدن الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي.

وشهد الاجتماع تبادل وجهات النظر حول دور المدن الصحية في دول المجلس بمكافحة جائحة فيروس كورونا والجهود التي تقوم بها كل دولة من دول المجلس واستعراض الخبرات والتجارب المتميزة حيال هذا الموضوع.

واستعرض الاجتماع جهود وزارات الصحة بدول مجلس التعاون حول الحد من انتشار جائحة كورونا، ودور المجتمع المحلي في دعم الجهود الحكومية لمجابهة هذا الفيروس، ووضع خطة طارئة للتواصل عن بعد بين أعضاء اللجنة الرئيسية وإقرار آلية محددة للجان الفرعية في المدينة الصحية لمساندة القطاعات الرئيسة المسؤولة عن التصدي للوباء، وكيفية ترسيخ معايير منع انتشار الأوبئة والأمراض الانتقالية ضمن مفهوم المدن الصحية وآليات التواصل المجتمعي لدعم الجهود الوطنية في التصدي للجائحة.

وتناول الاجتماع دور المتطوعين في العمل المجتمعي ودور المدينة الصحية في التعبئة المجتمعية للجهود الاستباقية لخطط الطوارئ الوطنية وعرض التجارب الناجحة في دول المجلس.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
06:09 PM

عبر الاتصال المرئي.. اجتماع لجنة المدن الصحية بمجلس التعاون في مسقط حول كورونا

استعرض جهود وزارات الصحة للحد من انتشار الجائحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد اليوم في العاصمة العمانية، اجتماع لجنة المدن الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي.

وشهد الاجتماع تبادل وجهات النظر حول دور المدن الصحية في دول المجلس بمكافحة جائحة فيروس كورونا والجهود التي تقوم بها كل دولة من دول المجلس واستعراض الخبرات والتجارب المتميزة حيال هذا الموضوع.

واستعرض الاجتماع جهود وزارات الصحة بدول مجلس التعاون حول الحد من انتشار جائحة كورونا، ودور المجتمع المحلي في دعم الجهود الحكومية لمجابهة هذا الفيروس، ووضع خطة طارئة للتواصل عن بعد بين أعضاء اللجنة الرئيسية وإقرار آلية محددة للجان الفرعية في المدينة الصحية لمساندة القطاعات الرئيسة المسؤولة عن التصدي للوباء، وكيفية ترسيخ معايير منع انتشار الأوبئة والأمراض الانتقالية ضمن مفهوم المدن الصحية وآليات التواصل المجتمعي لدعم الجهود الوطنية في التصدي للجائحة.

وتناول الاجتماع دور المتطوعين في العمل المجتمعي ودور المدينة الصحية في التعبئة المجتمعية للجهود الاستباقية لخطط الطوارئ الوطنية وعرض التجارب الناجحة في دول المجلس.

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