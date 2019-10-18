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تقرير: المملكة بحاجة إلى إضافة 7000 سرير للأمراض المزمنة

لتلبية الطلب في قطاع الرعاية الطويلة الأجل

تحتاج المملكة العربية السعودية، إلى توفير ما لا يقل عن 7000 سرير إضافي في المستشفيات لتلبية الطلب في قطاع الرعاية الطويلة الأجل (LTC)، الذي يغطي مجموعة من الخدمات التي تساعد على الحالات الطبية وغير الطبية للمرضى الذين يعانون أمراضاً أو إعاقة مزمنة.

وفقاً لتقرير "constructionweek"، فإن مرضى الحالات الطبية المزمنة بحاجة إلى خدمات رعاية صحية محدودة خاصة بحالتهم ويشغلون أسرّة المستشفيات مما يُوجد اختناقاً داخل النظام الصحي العام.

وأشار التقرير إلى أن معدلات نمو الطلب ستستمر في التسارع حيث من المتوقع أن يزيد عدد السكان الذين تجاوزوا الستين من العمر ثلاثة أضعاف بين حتى عام 2035.

وأضاف أنه يقدر حالياً عدد السعوديين الذين تجاوزوا 65 عاماً بنحو 900 ألف حتى عام 2018 وسيرتفع العدد إلى 1.4 مليون عام 2022 وإلى 2.5 مليون بحلول عام 2030.

المملكة العربية السعودية المستشفيات أمراض مزمنة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تقرير: المملكة بحاجة إلى إضافة 7000 سرير للأمراض المزمنة
سبق

تحتاج المملكة العربية السعودية، إلى توفير ما لا يقل عن 7000 سرير إضافي في المستشفيات لتلبية الطلب في قطاع الرعاية الطويلة الأجل (LTC)، الذي يغطي مجموعة من الخدمات التي تساعد على الحالات الطبية وغير الطبية للمرضى الذين يعانون أمراضاً أو إعاقة مزمنة.

وفقاً لتقرير "constructionweek"، فإن مرضى الحالات الطبية المزمنة بحاجة إلى خدمات رعاية صحية محدودة خاصة بحالتهم ويشغلون أسرّة المستشفيات مما يُوجد اختناقاً داخل النظام الصحي العام.

وأشار التقرير إلى أن معدلات نمو الطلب ستستمر في التسارع حيث من المتوقع أن يزيد عدد السكان الذين تجاوزوا الستين من العمر ثلاثة أضعاف بين حتى عام 2035.

وأضاف أنه يقدر حالياً عدد السعوديين الذين تجاوزوا 65 عاماً بنحو 900 ألف حتى عام 2018 وسيرتفع العدد إلى 1.4 مليون عام 2022 وإلى 2.5 مليون بحلول عام 2030.

18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
01:20 PM

تقرير: المملكة بحاجة إلى إضافة 7000 سرير للأمراض المزمنة

لتلبية الطلب في قطاع الرعاية الطويلة الأجل

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خالد علي - الرياض
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تحتاج المملكة العربية السعودية، إلى توفير ما لا يقل عن 7000 سرير إضافي في المستشفيات لتلبية الطلب في قطاع الرعاية الطويلة الأجل (LTC)، الذي يغطي مجموعة من الخدمات التي تساعد على الحالات الطبية وغير الطبية للمرضى الذين يعانون أمراضاً أو إعاقة مزمنة.

وفقاً لتقرير "constructionweek"، فإن مرضى الحالات الطبية المزمنة بحاجة إلى خدمات رعاية صحية محدودة خاصة بحالتهم ويشغلون أسرّة المستشفيات مما يُوجد اختناقاً داخل النظام الصحي العام.

وأشار التقرير إلى أن معدلات نمو الطلب ستستمر في التسارع حيث من المتوقع أن يزيد عدد السكان الذين تجاوزوا الستين من العمر ثلاثة أضعاف بين حتى عام 2035.

وأضاف أنه يقدر حالياً عدد السعوديين الذين تجاوزوا 65 عاماً بنحو 900 ألف حتى عام 2018 وسيرتفع العدد إلى 1.4 مليون عام 2022 وإلى 2.5 مليون بحلول عام 2030.

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