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البيت الأبيض: نحن في المرحلة النهائية من مراجعة سياساتنا تجاه بيونغ يانغ

نقيّم كل الخيارات للرد على الخطر المتزايد الذي تمثله على جيرانها والمجتمع

أعلن البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية في المرحلة النهائية من مراجعة سياساتها تجاه كوريا الشمالية.

وقالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض كارين جان بيير يوم أمس الأربعاء: إن "هذه هي مراجعة دقيقة من قِبَل مختلف الهيئات للسياسة الأمريكية تجاه كوريا الشمالية، وتقييم لكل الخيارات للرد على الخطر المتزايد الذي تمثله كوريا الشمالية على جيرانها والمجتمع الدولي".

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية أخذت المشورة من العديد من الخبراء والمسؤولين السابقين، بمن فيهم من عملوا في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأضافت أن نتائج المراجعة ستناقش خلال لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني يوم 2 أبريل.

يُذكر أن البيت الأبيض أعلن عن مراجعة سياساته تجاه كوريا الشمالية، بعد تولي إدارة الرئيس الجديد جو بايدن مهامه في 20 يناير الماضي؛ وفق "روسيا اليوم".

وقالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد: إن الولايات المتحدة تدرس إجراءات إضافية تجاه كوريا الشمالية، في أعقاب إطلاقها صاروخين باليستيين وآخر تكتيكيًّا في وقت سابق من شهر مارس.

الرئيسية/ أخبار العالم

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البيت الأبيض: نحن في المرحلة النهائية من مراجعة سياساتنا تجاه بيونغ يانغ
سبق

أعلن البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية في المرحلة النهائية من مراجعة سياساتها تجاه كوريا الشمالية.

وقالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض كارين جان بيير يوم أمس الأربعاء: إن "هذه هي مراجعة دقيقة من قِبَل مختلف الهيئات للسياسة الأمريكية تجاه كوريا الشمالية، وتقييم لكل الخيارات للرد على الخطر المتزايد الذي تمثله كوريا الشمالية على جيرانها والمجتمع الدولي".

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية أخذت المشورة من العديد من الخبراء والمسؤولين السابقين، بمن فيهم من عملوا في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأضافت أن نتائج المراجعة ستناقش خلال لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني يوم 2 أبريل.

يُذكر أن البيت الأبيض أعلن عن مراجعة سياساته تجاه كوريا الشمالية، بعد تولي إدارة الرئيس الجديد جو بايدن مهامه في 20 يناير الماضي؛ وفق "روسيا اليوم".

وقالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد: إن الولايات المتحدة تدرس إجراءات إضافية تجاه كوريا الشمالية، في أعقاب إطلاقها صاروخين باليستيين وآخر تكتيكيًّا في وقت سابق من شهر مارس.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
08:41 AM

البيت الأبيض: نحن في المرحلة النهائية من مراجعة سياساتنا تجاه بيونغ يانغ

نقيّم كل الخيارات للرد على الخطر المتزايد الذي تمثله على جيرانها والمجتمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية في المرحلة النهائية من مراجعة سياساتها تجاه كوريا الشمالية.

وقالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض كارين جان بيير يوم أمس الأربعاء: إن "هذه هي مراجعة دقيقة من قِبَل مختلف الهيئات للسياسة الأمريكية تجاه كوريا الشمالية، وتقييم لكل الخيارات للرد على الخطر المتزايد الذي تمثله كوريا الشمالية على جيرانها والمجتمع الدولي".

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية أخذت المشورة من العديد من الخبراء والمسؤولين السابقين، بمن فيهم من عملوا في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأضافت أن نتائج المراجعة ستناقش خلال لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني يوم 2 أبريل.

يُذكر أن البيت الأبيض أعلن عن مراجعة سياساته تجاه كوريا الشمالية، بعد تولي إدارة الرئيس الجديد جو بايدن مهامه في 20 يناير الماضي؛ وفق "روسيا اليوم".

وقالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد: إن الولايات المتحدة تدرس إجراءات إضافية تجاه كوريا الشمالية، في أعقاب إطلاقها صاروخين باليستيين وآخر تكتيكيًّا في وقت سابق من شهر مارس.

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