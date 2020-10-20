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اليونان يطالب "الأوروبي" بتعليق اتفاق الاتحاد الجمركي مع تركيا

أرجعت دعوتها إلى انتهاكات أنقرة المتكررة له

طالب وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس الاتحاد الأوروبي في خطاب بالنظر في تعليق اتفاق الاتحاد الجمركي بين بروكسل وتركيا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليونانية، اليوم (الثلاثاء).

وأفادت الوكالة بأن "ديندياس" كتب إلى أوليفر فاريلي مفوّض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع يطلب منه النظر في الإجراء ردًا على انتهاكات تركيا المتكررة للاتفاق، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأرسلت تركيا في أغسطس (آب) الماضي سفينة لاستكشاف الغاز إلى المياه، التي تطالب بها اليونان جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية.

وفي ختام قمة الأسبوع الماضي، أدان زعماء الاتحاد الأوروبي الجمعة الإجراءات والاستفزازات الأحادية الجانب لتركيا في البحر المتوسط.

وحذّر التكتل أنقرة من أنها ستدرس فرض عقوبات في قمتها المقبلة في ديسمبر (كانون الأول)؛ إذا لم تغير تركيا سياستها.

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اليونان يطالب "الأوروبي" بتعليق اتفاق الاتحاد الجمركي مع تركيا
سبق

طالب وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس الاتحاد الأوروبي في خطاب بالنظر في تعليق اتفاق الاتحاد الجمركي بين بروكسل وتركيا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليونانية، اليوم (الثلاثاء).

وأفادت الوكالة بأن "ديندياس" كتب إلى أوليفر فاريلي مفوّض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع يطلب منه النظر في الإجراء ردًا على انتهاكات تركيا المتكررة للاتفاق، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأرسلت تركيا في أغسطس (آب) الماضي سفينة لاستكشاف الغاز إلى المياه، التي تطالب بها اليونان جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية.

وفي ختام قمة الأسبوع الماضي، أدان زعماء الاتحاد الأوروبي الجمعة الإجراءات والاستفزازات الأحادية الجانب لتركيا في البحر المتوسط.

وحذّر التكتل أنقرة من أنها ستدرس فرض عقوبات في قمتها المقبلة في ديسمبر (كانون الأول)؛ إذا لم تغير تركيا سياستها.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
03:52 PM

اليونان يطالب "الأوروبي" بتعليق اتفاق الاتحاد الجمركي مع تركيا

أرجعت دعوتها إلى انتهاكات أنقرة المتكررة له

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس الاتحاد الأوروبي في خطاب بالنظر في تعليق اتفاق الاتحاد الجمركي بين بروكسل وتركيا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليونانية، اليوم (الثلاثاء).

وأفادت الوكالة بأن "ديندياس" كتب إلى أوليفر فاريلي مفوّض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع يطلب منه النظر في الإجراء ردًا على انتهاكات تركيا المتكررة للاتفاق، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأرسلت تركيا في أغسطس (آب) الماضي سفينة لاستكشاف الغاز إلى المياه، التي تطالب بها اليونان جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية.

وفي ختام قمة الأسبوع الماضي، أدان زعماء الاتحاد الأوروبي الجمعة الإجراءات والاستفزازات الأحادية الجانب لتركيا في البحر المتوسط.

وحذّر التكتل أنقرة من أنها ستدرس فرض عقوبات في قمتها المقبلة في ديسمبر (كانون الأول)؛ إذا لم تغير تركيا سياستها.

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