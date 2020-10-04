تركي آل الشيخ يستكمل المرحلة العلاجية في أمريكا غدًا

يستكمل يوم غد الاثنين المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، المرحلة الثانية من علاجه وفقًا للجدول الزمني المعد له من الأطباء المشرفين على حالته بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.



وكان آل الشيخ قد خضع للمرحلة الأولى من العلاج بالولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق، على أن يستكمل المرحلة الثانية يوم غدٍ الاثنين .



مغردون تناولوا حالة تركي آل الشيخ الصحية، وتمنوا أن ينعم الله عليه بالسعادة ودوام الصحة والعافية، وعودته إلى أرض الوطن.