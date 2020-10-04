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تركي آل الشيخ يستكمل المرحلة العلاجية في أمريكا غدًا

يستكمل يوم غد الاثنين المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، المرحلة الثانية من علاجه وفقًا للجدول الزمني المعد له من الأطباء المشرفين على حالته بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان آل الشيخ قد خضع للمرحلة الأولى من العلاج بالولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق، على أن يستكمل المرحلة الثانية يوم غدٍ الاثنين .

مغردون تناولوا حالة تركي آل الشيخ الصحية، وتمنوا أن ينعم الله عليه بالسعادة ودوام الصحة والعافية، وعودته إلى أرض الوطن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تركي آل الشيخ يستكمل المرحلة العلاجية في أمريكا غدًا
سبق

يستكمل يوم غد الاثنين المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، المرحلة الثانية من علاجه وفقًا للجدول الزمني المعد له من الأطباء المشرفين على حالته بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان آل الشيخ قد خضع للمرحلة الأولى من العلاج بالولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق، على أن يستكمل المرحلة الثانية يوم غدٍ الاثنين .

مغردون تناولوا حالة تركي آل الشيخ الصحية، وتمنوا أن ينعم الله عليه بالسعادة ودوام الصحة والعافية، وعودته إلى أرض الوطن.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
11:03 PM
اخر تعديل
04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
11:11 PM

تركي آل الشيخ يستكمل المرحلة العلاجية في أمريكا غدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,524

يستكمل يوم غد الاثنين المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، المرحلة الثانية من علاجه وفقًا للجدول الزمني المعد له من الأطباء المشرفين على حالته بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان آل الشيخ قد خضع للمرحلة الأولى من العلاج بالولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق، على أن يستكمل المرحلة الثانية يوم غدٍ الاثنين .

مغردون تناولوا حالة تركي آل الشيخ الصحية، وتمنوا أن ينعم الله عليه بالسعادة ودوام الصحة والعافية، وعودته إلى أرض الوطن.

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