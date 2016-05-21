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بهدف.. الحزم يكسب الخليج في ذهاب الملحق

يتواجهان إيابًا الجمعة المقبلة

قطع الفريق الكروي الأول بنادي الحزم خطوة مهمة في طريقه نحو البقاء بفوزه مساء أمس بهدف يتيم على ضيفه رابع ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى فريق الخليج القادم من سيهات شرق المملكة وذلك في ذهاب ملحق تحديد الهبوط والصعود بين الفريق الثالث عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ورابع دوري محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لتبقى مواجهة الإياب على ملعب الخليج يوم الجمعة المقبل الرابع والعشرين من مايو الحالي.


بدأ الشوط الأول بتسديدة من لاعب الحزم سالماو وتصدى لها حارس الخليج عبد الله الزعبي وأنقذها إلى خارج المرمى عند الدقيقة العاشرة.


وعند الدقيقة 20 أحرز الحزم الهدف الأول من ركلة جزاء نفذها جون باجوي على يمين حارس الخليج عبد الله الزعبي لينهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف وحيد.


بدأ الشوط الثاني وحضر الخليج مبكرًا بغية العودة بتسديدة عبر اللاعب عبدالعزيز الناشي ولكن دفاعات الحزم كانت حاضرة لإنقاذ الموقف عند الدقيقة السابعة والأربعين.


وعند الدقيقة 53 شكلت تسديدة الميدا خطورة على مرمى الخليج ولكنها عبرت بجوار القائم لخارج المرمى


وعاد اللاعب ذاته عند الدقيقة 71 بسلاح التسديد لفريقه الحزم ولكنها كانت كسابقتها خارج الخشبات الثلاث


وبعدها بثلاث دقائق جاء الرد من الضيوف عبر تسديدة ديابي كانت هي الأخرى خارج المرمى لتنتهي المواجهة بفوز الحزم بهدف وحيد بانتظار مواجهة الإياب لحسم أمر البطاقة بشكل قاطع.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بهدف.. الحزم يكسب الخليج في ذهاب الملحق
سبق

قطع الفريق الكروي الأول بنادي الحزم خطوة مهمة في طريقه نحو البقاء بفوزه مساء أمس بهدف يتيم على ضيفه رابع ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى فريق الخليج القادم من سيهات شرق المملكة وذلك في ذهاب ملحق تحديد الهبوط والصعود بين الفريق الثالث عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ورابع دوري محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لتبقى مواجهة الإياب على ملعب الخليج يوم الجمعة المقبل الرابع والعشرين من مايو الحالي.


بدأ الشوط الأول بتسديدة من لاعب الحزم سالماو وتصدى لها حارس الخليج عبد الله الزعبي وأنقذها إلى خارج المرمى عند الدقيقة العاشرة.


وعند الدقيقة 20 أحرز الحزم الهدف الأول من ركلة جزاء نفذها جون باجوي على يمين حارس الخليج عبد الله الزعبي لينهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف وحيد.


بدأ الشوط الثاني وحضر الخليج مبكرًا بغية العودة بتسديدة عبر اللاعب عبدالعزيز الناشي ولكن دفاعات الحزم كانت حاضرة لإنقاذ الموقف عند الدقيقة السابعة والأربعين.


وعند الدقيقة 53 شكلت تسديدة الميدا خطورة على مرمى الخليج ولكنها عبرت بجوار القائم لخارج المرمى


وعاد اللاعب ذاته عند الدقيقة 71 بسلاح التسديد لفريقه الحزم ولكنها كانت كسابقتها خارج الخشبات الثلاث


وبعدها بثلاث دقائق جاء الرد من الضيوف عبر تسديدة ديابي كانت هي الأخرى خارج المرمى لتنتهي المواجهة بفوز الحزم بهدف وحيد بانتظار مواجهة الإياب لحسم أمر البطاقة بشكل قاطع.


21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
01:08 AM

بهدف.. الحزم يكسب الخليج في ذهاب الملحق

يتواجهان إيابًا الجمعة المقبلة

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
4
9,369

قطع الفريق الكروي الأول بنادي الحزم خطوة مهمة في طريقه نحو البقاء بفوزه مساء أمس بهدف يتيم على ضيفه رابع ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى فريق الخليج القادم من سيهات شرق المملكة وذلك في ذهاب ملحق تحديد الهبوط والصعود بين الفريق الثالث عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ورابع دوري محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لتبقى مواجهة الإياب على ملعب الخليج يوم الجمعة المقبل الرابع والعشرين من مايو الحالي.


بدأ الشوط الأول بتسديدة من لاعب الحزم سالماو وتصدى لها حارس الخليج عبد الله الزعبي وأنقذها إلى خارج المرمى عند الدقيقة العاشرة.


وعند الدقيقة 20 أحرز الحزم الهدف الأول من ركلة جزاء نفذها جون باجوي على يمين حارس الخليج عبد الله الزعبي لينهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف وحيد.


بدأ الشوط الثاني وحضر الخليج مبكرًا بغية العودة بتسديدة عبر اللاعب عبدالعزيز الناشي ولكن دفاعات الحزم كانت حاضرة لإنقاذ الموقف عند الدقيقة السابعة والأربعين.


وعند الدقيقة 53 شكلت تسديدة الميدا خطورة على مرمى الخليج ولكنها عبرت بجوار القائم لخارج المرمى


وعاد اللاعب ذاته عند الدقيقة 71 بسلاح التسديد لفريقه الحزم ولكنها كانت كسابقتها خارج الخشبات الثلاث


وبعدها بثلاث دقائق جاء الرد من الضيوف عبر تسديدة ديابي كانت هي الأخرى خارج المرمى لتنتهي المواجهة بفوز الحزم بهدف وحيد بانتظار مواجهة الإياب لحسم أمر البطاقة بشكل قاطع.


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