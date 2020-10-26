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الكويت.. الحكومة تقبل استقالة وزير الإعلام

أعلنت تكليف وزير الخارجية بالحقيبة بالوكالة

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، اليوم الاثنين، صدور مراسيم بقبول استقالة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري.

ووفق صحيفة "القبس" الكويتية أشار "المزرم" إلى تكليف كل من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، بحقيبة وزارة الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر الصباح، بحقيبة وزارة الإعلام بالوكالة.

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الكويت.. الحكومة تقبل استقالة وزير الإعلام
سبق

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، اليوم الاثنين، صدور مراسيم بقبول استقالة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري.

ووفق صحيفة "القبس" الكويتية أشار "المزرم" إلى تكليف كل من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، بحقيبة وزارة الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر الصباح، بحقيبة وزارة الإعلام بالوكالة.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
03:06 PM

الكويت.. الحكومة تقبل استقالة وزير الإعلام

أعلنت تكليف وزير الخارجية بالحقيبة بالوكالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، اليوم الاثنين، صدور مراسيم بقبول استقالة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري.

ووفق صحيفة "القبس" الكويتية أشار "المزرم" إلى تكليف كل من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، بحقيبة وزارة الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر الصباح، بحقيبة وزارة الإعلام بالوكالة.

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