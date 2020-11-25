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ضحايا كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 1500 وفاة خلال 24 ساعة

سجلت الإصابات أكثر من 100 ألف إصابة جديدة

أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، تسجيل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و1504‎ حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب آخر الإحصاءات والبيانات لجامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الخميس، ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة -أكثر دول العالم تضررًا جراء تفشي الوباء- إلى أكثر من 48 مليون إصابة؛ فيما تجاوزت حصيلة الوفيات 775 ألف حالة وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررًا، تليها الهند من حيث عدد الإصابات ثم البرازيل في المرتبة الثالثة.

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ضحايا كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 1500 وفاة خلال 24 ساعة
سبق

أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، تسجيل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و1504‎ حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب آخر الإحصاءات والبيانات لجامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الخميس، ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة -أكثر دول العالم تضررًا جراء تفشي الوباء- إلى أكثر من 48 مليون إصابة؛ فيما تجاوزت حصيلة الوفيات 775 ألف حالة وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررًا، تليها الهند من حيث عدد الإصابات ثم البرازيل في المرتبة الثالثة.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
08:36 AM

ضحايا كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 1500 وفاة خلال 24 ساعة

سجلت الإصابات أكثر من 100 ألف إصابة جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، تسجيل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و1504‎ حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب آخر الإحصاءات والبيانات لجامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الخميس، ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة -أكثر دول العالم تضررًا جراء تفشي الوباء- إلى أكثر من 48 مليون إصابة؛ فيما تجاوزت حصيلة الوفيات 775 ألف حالة وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررًا، تليها الهند من حيث عدد الإصابات ثم البرازيل في المرتبة الثالثة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,827
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,345
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,239
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,277

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