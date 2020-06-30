النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في سباق خماسي.. إغلاق باب الترشح لاستضافة أمم آسيا 2027

أغلق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الثلاثاء، باب الترشح لاستضافة نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم لعام 2027، بتقدم 5 دول رسمياً لاستضافة البطولة.
وأكد مصدر آسيوي لوكالة الأنباء الألمانية، أن 5 دول تقدمت رسمياً لاستضافة البطولة الأكبر قارياً وهي، السعودية، وقطر، والهند، وأوزبكستان وإيران.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن في أبريل الماضي، تمديد مهلة تلقي الطلبات 3 أشهر حتى 30 يونيو الجاري، بعد أن كان الموعد النهائي في 31 مايو الماضي.
وأوضح في بيان رسمي: "اتخذ القرار في ضوء وباء فيروس كورونا الحالي، وذلك من أجل منح الاتحادات الأعضاء، التي تأثر الكثير منها بالوباء العالمي، الوقت الكافي لإنجاز عملياتها الداخلية والجداول الزمنية".
ولم يسبق للسعودية حاملة اللقب ثلاث مرات أعوام 1984 و1986 و1996 ووصيف حامل اللقب أعوام 1990 و2000 و2007 أن استضافت البطولة من قبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
في سباق خماسي.. إغلاق باب الترشح لاستضافة أمم آسيا 2027
سبق

أغلق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الثلاثاء، باب الترشح لاستضافة نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم لعام 2027، بتقدم 5 دول رسمياً لاستضافة البطولة.
وأكد مصدر آسيوي لوكالة الأنباء الألمانية، أن 5 دول تقدمت رسمياً لاستضافة البطولة الأكبر قارياً وهي، السعودية، وقطر، والهند، وأوزبكستان وإيران.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن في أبريل الماضي، تمديد مهلة تلقي الطلبات 3 أشهر حتى 30 يونيو الجاري، بعد أن كان الموعد النهائي في 31 مايو الماضي.
وأوضح في بيان رسمي: "اتخذ القرار في ضوء وباء فيروس كورونا الحالي، وذلك من أجل منح الاتحادات الأعضاء، التي تأثر الكثير منها بالوباء العالمي، الوقت الكافي لإنجاز عملياتها الداخلية والجداول الزمنية".
ولم يسبق للسعودية حاملة اللقب ثلاث مرات أعوام 1984 و1986 و1996 ووصيف حامل اللقب أعوام 1990 و2000 و2007 أن استضافت البطولة من قبل.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
05:11 PM

في سباق خماسي.. إغلاق باب الترشح لاستضافة أمم آسيا 2027

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,028

أغلق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الثلاثاء، باب الترشح لاستضافة نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم لعام 2027، بتقدم 5 دول رسمياً لاستضافة البطولة.
وأكد مصدر آسيوي لوكالة الأنباء الألمانية، أن 5 دول تقدمت رسمياً لاستضافة البطولة الأكبر قارياً وهي، السعودية، وقطر، والهند، وأوزبكستان وإيران.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن في أبريل الماضي، تمديد مهلة تلقي الطلبات 3 أشهر حتى 30 يونيو الجاري، بعد أن كان الموعد النهائي في 31 مايو الماضي.
وأوضح في بيان رسمي: "اتخذ القرار في ضوء وباء فيروس كورونا الحالي، وذلك من أجل منح الاتحادات الأعضاء، التي تأثر الكثير منها بالوباء العالمي، الوقت الكافي لإنجاز عملياتها الداخلية والجداول الزمنية".
ولم يسبق للسعودية حاملة اللقب ثلاث مرات أعوام 1984 و1986 و1996 ووصيف حامل اللقب أعوام 1990 و2000 و2007 أن استضافت البطولة من قبل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,502
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,571
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,391
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,691

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة