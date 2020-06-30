في سباق خماسي.. إغلاق باب الترشح لاستضافة أمم آسيا 2027

أغلق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الثلاثاء، باب الترشح لاستضافة نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم لعام 2027، بتقدم 5 دول رسمياً لاستضافة البطولة.

وأكد مصدر آسيوي لوكالة الأنباء الألمانية، أن 5 دول تقدمت رسمياً لاستضافة البطولة الأكبر قارياً وهي، السعودية، وقطر، والهند، وأوزبكستان وإيران.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن في أبريل الماضي، تمديد مهلة تلقي الطلبات 3 أشهر حتى 30 يونيو الجاري، بعد أن كان الموعد النهائي في 31 مايو الماضي.

وأوضح في بيان رسمي: "اتخذ القرار في ضوء وباء فيروس كورونا الحالي، وذلك من أجل منح الاتحادات الأعضاء، التي تأثر الكثير منها بالوباء العالمي، الوقت الكافي لإنجاز عملياتها الداخلية والجداول الزمنية".

ولم يسبق للسعودية حاملة اللقب ثلاث مرات أعوام 1984 و1986 و1996 ووصيف حامل اللقب أعوام 1990 و2000 و2007 أن استضافت البطولة من قبل.