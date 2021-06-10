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صورة مؤثرة.. أطفال يشيعون صديقتهم "ليان" في مأرب

إحدى ضحايا المجزرة الوحشية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي

شيع أطفال مأرب جثمان صديقتهم ليان التي تفحمت جثتها جراء استهداف الحوثيين لمحطة وقود في مدينة مأرب السبت الماضي، وراح ضحية القصف 21 مدنيًا.

وكان العشرات من الأطفال في مدينة مأرب اليمنية، قد شاركوا في وقفة احتجاجية تنديدًا بالمجزرة المروعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، وراح ضحيتها 22 مدنياً بينهم الطفلة ليان طاهر ذات الثلاثة أعوام.

ورفع الأطفال المشاركون في الوقفة، صورة جثة الطفلة ليان المتفحمة، التي هزت مشاعر اليمنيين وصدمت العالم.

وعبّروا عن حزنهم العميق لرحيلها المبكر في هذه المحرقة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية بقصفها لمحطة وقود في حي الروضة شمال مدينة مأرب، السبت الماضي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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صورة مؤثرة.. أطفال يشيعون صديقتهم "ليان" في مأرب
سبق

شيع أطفال مأرب جثمان صديقتهم ليان التي تفحمت جثتها جراء استهداف الحوثيين لمحطة وقود في مدينة مأرب السبت الماضي، وراح ضحية القصف 21 مدنيًا.

وكان العشرات من الأطفال في مدينة مأرب اليمنية، قد شاركوا في وقفة احتجاجية تنديدًا بالمجزرة المروعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، وراح ضحيتها 22 مدنياً بينهم الطفلة ليان طاهر ذات الثلاثة أعوام.

ورفع الأطفال المشاركون في الوقفة، صورة جثة الطفلة ليان المتفحمة، التي هزت مشاعر اليمنيين وصدمت العالم.

وعبّروا عن حزنهم العميق لرحيلها المبكر في هذه المحرقة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية بقصفها لمحطة وقود في حي الروضة شمال مدينة مأرب، السبت الماضي.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
02:32 PM

صورة مؤثرة.. أطفال يشيعون صديقتهم "ليان" في مأرب

إحدى ضحايا المجزرة الوحشية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي

A A A
فهد كاملي - جازان
2
2,467

شيع أطفال مأرب جثمان صديقتهم ليان التي تفحمت جثتها جراء استهداف الحوثيين لمحطة وقود في مدينة مأرب السبت الماضي، وراح ضحية القصف 21 مدنيًا.

وكان العشرات من الأطفال في مدينة مأرب اليمنية، قد شاركوا في وقفة احتجاجية تنديدًا بالمجزرة المروعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، وراح ضحيتها 22 مدنياً بينهم الطفلة ليان طاهر ذات الثلاثة أعوام.

ورفع الأطفال المشاركون في الوقفة، صورة جثة الطفلة ليان المتفحمة، التي هزت مشاعر اليمنيين وصدمت العالم.

وعبّروا عن حزنهم العميق لرحيلها المبكر في هذه المحرقة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية بقصفها لمحطة وقود في حي الروضة شمال مدينة مأرب، السبت الماضي.

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