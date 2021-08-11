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"إغاثي الملك سلمان" يسلّم الدفعتين 4 و5 من مساعدات مواجهة كورونا باليمن

بهدف دعم وتحسين قدرات وزارة الصحة لمكافحة الفيروس مختلف المحافظات

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، للبرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة اليمنية في سيئون بمحافظة حضرموت الدفعة الرابعة والخامسة من المساعدات الطبية المقدمة للجمهورية اليمنية الشقيقة، بهدف دعم وتحسين قدرات الوزارة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجدفي مختلف محافظات الجمهورية.

واشتملت الدفعات الرابعة والخامسة على أقنعة واقية "كمامات N95"، وكمامات عادية وقفازات وملابس وقائية، ومضخات محاليل، وأجهزة تنفس اصطناعي، ومستلزمات أخرى كالمطهرات والمعقمات، إضافة إلى كاميرات حرارية للترصد الوبائي.

وعبّر وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين على دعمهم المتواصل للقطاع الصحي لحضرموت خاصة ولجميع محافظات الجمهورية اليمنية عامة لمواجهة هذا الوباء.

وأكد "الكثيري" أن الدفعة الجديد تعد امتداداً للمساعدات الأخوية والإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لمجابهة هذا الوباء، وهي مساعدات نوعية ستسهم في تعزيز الخدمات في مراكز العزل العلاجية للمصابين بفيروس كورونا.

وأعرب مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الوادي والصحراء، الدكتور هاني خالد العمودي، عن سعادته في تسلم الدفعة الرابعة والخامسة والتي تحتوي على مستلزمات وقائية وأجهزة طبية نوعية ذات جودة ستستفيد منها أقسام العناية الفائقة في مستشفيات الجمهورية اليمنية، إضافة إلى أجهزة مراقبة العلامات الحيوية.

وأوضح أنها أجهزة ثمينة وذات أهمية ولها احتياج عاجل في القطاع الصحي، وستسهم في مساعدة المختصين والطواقم الطبية لمواجهة هذه الجائحة.

تأتي هذه المساعدات في إطار التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين للمركز للوقوف مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة لمكافحة وباء كورونا المستجد.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إغاثي الملك سلمان" يسلّم الدفعتين 4 و5 من مساعدات مواجهة كورونا باليمن
سبق

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، للبرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة اليمنية في سيئون بمحافظة حضرموت الدفعة الرابعة والخامسة من المساعدات الطبية المقدمة للجمهورية اليمنية الشقيقة، بهدف دعم وتحسين قدرات الوزارة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجدفي مختلف محافظات الجمهورية.

واشتملت الدفعات الرابعة والخامسة على أقنعة واقية "كمامات N95"، وكمامات عادية وقفازات وملابس وقائية، ومضخات محاليل، وأجهزة تنفس اصطناعي، ومستلزمات أخرى كالمطهرات والمعقمات، إضافة إلى كاميرات حرارية للترصد الوبائي.

وعبّر وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين على دعمهم المتواصل للقطاع الصحي لحضرموت خاصة ولجميع محافظات الجمهورية اليمنية عامة لمواجهة هذا الوباء.

وأكد "الكثيري" أن الدفعة الجديد تعد امتداداً للمساعدات الأخوية والإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لمجابهة هذا الوباء، وهي مساعدات نوعية ستسهم في تعزيز الخدمات في مراكز العزل العلاجية للمصابين بفيروس كورونا.

وأعرب مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الوادي والصحراء، الدكتور هاني خالد العمودي، عن سعادته في تسلم الدفعة الرابعة والخامسة والتي تحتوي على مستلزمات وقائية وأجهزة طبية نوعية ذات جودة ستستفيد منها أقسام العناية الفائقة في مستشفيات الجمهورية اليمنية، إضافة إلى أجهزة مراقبة العلامات الحيوية.

وأوضح أنها أجهزة ثمينة وذات أهمية ولها احتياج عاجل في القطاع الصحي، وستسهم في مساعدة المختصين والطواقم الطبية لمواجهة هذه الجائحة.

تأتي هذه المساعدات في إطار التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين للمركز للوقوف مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة لمكافحة وباء كورونا المستجد.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
03:07 PM

"إغاثي الملك سلمان" يسلّم الدفعتين 4 و5 من مساعدات مواجهة كورونا باليمن

بهدف دعم وتحسين قدرات وزارة الصحة لمكافحة الفيروس مختلف المحافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، للبرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة اليمنية في سيئون بمحافظة حضرموت الدفعة الرابعة والخامسة من المساعدات الطبية المقدمة للجمهورية اليمنية الشقيقة، بهدف دعم وتحسين قدرات الوزارة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجدفي مختلف محافظات الجمهورية.

واشتملت الدفعات الرابعة والخامسة على أقنعة واقية "كمامات N95"، وكمامات عادية وقفازات وملابس وقائية، ومضخات محاليل، وأجهزة تنفس اصطناعي، ومستلزمات أخرى كالمطهرات والمعقمات، إضافة إلى كاميرات حرارية للترصد الوبائي.

وعبّر وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين على دعمهم المتواصل للقطاع الصحي لحضرموت خاصة ولجميع محافظات الجمهورية اليمنية عامة لمواجهة هذا الوباء.

وأكد "الكثيري" أن الدفعة الجديد تعد امتداداً للمساعدات الأخوية والإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لمجابهة هذا الوباء، وهي مساعدات نوعية ستسهم في تعزيز الخدمات في مراكز العزل العلاجية للمصابين بفيروس كورونا.

وأعرب مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الوادي والصحراء، الدكتور هاني خالد العمودي، عن سعادته في تسلم الدفعة الرابعة والخامسة والتي تحتوي على مستلزمات وقائية وأجهزة طبية نوعية ذات جودة ستستفيد منها أقسام العناية الفائقة في مستشفيات الجمهورية اليمنية، إضافة إلى أجهزة مراقبة العلامات الحيوية.

وأوضح أنها أجهزة ثمينة وذات أهمية ولها احتياج عاجل في القطاع الصحي، وستسهم في مساعدة المختصين والطواقم الطبية لمواجهة هذه الجائحة.

تأتي هذه المساعدات في إطار التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين للمركز للوقوف مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة لمكافحة وباء كورونا المستجد.

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