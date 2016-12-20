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"الصحة": تسجيل 146 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 99 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 146 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 99 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 20 ديسمبر 2021، تسجيل 146 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 550988 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 99 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 540178 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8864 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 31 حالة.

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"الصحة": تسجيل 146 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 99 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 20 ديسمبر 2021، تسجيل 146 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 550988 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 99 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 540178 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8864 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 31 حالة.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
03:38 PM

"الصحة": تسجيل 146 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 99 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
10
5,762

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 20 ديسمبر 2021، تسجيل 146 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 550988 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 99 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 540178 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8864 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 31 حالة.

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