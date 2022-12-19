"فيفا": بلجيكا في الصدارة.. والأخضر السعودي 67 عالمياً والسادس آسيوياً

حافظت بعض المنتخبات العربية على موقعها في التصنيف الشهري، الصادر من "فيفا" لشهر ديسمبر الجاري، مثل تونس والجزائر والمغرب ومصر والسعودية، على تصنيف الشهر الماضي، كما حافظ المنتخب البلجيكي على الصدارة .



وظل المنتخب السنغالي أيضًا في صدارة التصنيف الإفريقي، والمركز الـ20 عالميًا.



وجاء المنتخب التونسي في المركز الثاني إفريقيًا، والـ27 عالميًا، ثم المنتخب الجزائري الرابع إفريقيًا والـ35 عالميًا، بينما حل المغرب في المركز الخامس إفريقيًا، والـ43 عالميًا، ومصر في المركز السابع إفريقيًا والـ51 عالميًا.



وعلى الصعيد الآسيوي، تقدم المنتخب البحريني مركزًا ليصبح رقم 99 عالميًا، والسابع عشر آسيويًا، بينما حل الأخضر السعودي في المركز الـ67 عالميًا والسادس آسيويًا.