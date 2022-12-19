النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فيفا": بلجيكا  في الصدارة.. والأخضر السعودي 67 عالمياً والسادس آسيوياً

حافظت بعض المنتخبات العربية على موقعها في التصنيف الشهري، الصادر من "فيفا" لشهر ديسمبر الجاري، مثل تونس والجزائر والمغرب ومصر والسعودية، على تصنيف الشهر الماضي، كما حافظ المنتخب البلجيكي على الصدارة .

وظل المنتخب السنغالي أيضًا في صدارة التصنيف الإفريقي، والمركز الـ20 عالميًا.

وجاء المنتخب التونسي في المركز الثاني إفريقيًا، والـ27 عالميًا، ثم المنتخب الجزائري الرابع إفريقيًا والـ35 عالميًا، بينما حل المغرب في المركز الخامس إفريقيًا، والـ43 عالميًا، ومصر في المركز السابع إفريقيًا والـ51 عالميًا.

وعلى الصعيد الآسيوي، تقدم المنتخب البحريني مركزًا ليصبح رقم 99 عالميًا، والسابع عشر آسيويًا، بينما حل الأخضر السعودي في المركز الـ67 عالميًا والسادس آسيويًا.

المنتخبات العربية فيفا

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
"فيفا": بلجيكا  في الصدارة.. والأخضر السعودي 67 عالمياً والسادس آسيوياً
سبق

حافظت بعض المنتخبات العربية على موقعها في التصنيف الشهري، الصادر من "فيفا" لشهر ديسمبر الجاري، مثل تونس والجزائر والمغرب ومصر والسعودية، على تصنيف الشهر الماضي، كما حافظ المنتخب البلجيكي على الصدارة .

وظل المنتخب السنغالي أيضًا في صدارة التصنيف الإفريقي، والمركز الـ20 عالميًا.

وجاء المنتخب التونسي في المركز الثاني إفريقيًا، والـ27 عالميًا، ثم المنتخب الجزائري الرابع إفريقيًا والـ35 عالميًا، بينما حل المغرب في المركز الخامس إفريقيًا، والـ43 عالميًا، ومصر في المركز السابع إفريقيًا والـ51 عالميًا.

وعلى الصعيد الآسيوي، تقدم المنتخب البحريني مركزًا ليصبح رقم 99 عالميًا، والسابع عشر آسيويًا، بينما حل الأخضر السعودي في المركز الـ67 عالميًا والسادس آسيويًا.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
02:44 PM

"فيفا": بلجيكا  في الصدارة.. والأخضر السعودي 67 عالمياً والسادس آسيوياً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
983

حافظت بعض المنتخبات العربية على موقعها في التصنيف الشهري، الصادر من "فيفا" لشهر ديسمبر الجاري، مثل تونس والجزائر والمغرب ومصر والسعودية، على تصنيف الشهر الماضي، كما حافظ المنتخب البلجيكي على الصدارة .

وظل المنتخب السنغالي أيضًا في صدارة التصنيف الإفريقي، والمركز الـ20 عالميًا.

وجاء المنتخب التونسي في المركز الثاني إفريقيًا، والـ27 عالميًا، ثم المنتخب الجزائري الرابع إفريقيًا والـ35 عالميًا، بينما حل المغرب في المركز الخامس إفريقيًا، والـ43 عالميًا، ومصر في المركز السابع إفريقيًا والـ51 عالميًا.

وعلى الصعيد الآسيوي، تقدم المنتخب البحريني مركزًا ليصبح رقم 99 عالميًا، والسابع عشر آسيويًا، بينما حل الأخضر السعودي في المركز الـ67 عالميًا والسادس آسيويًا.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,477
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,342
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,724
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,165

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة