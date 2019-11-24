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"الأرصاد": توالي درجات الحرارة انخفاضها على معظم المناطق.. وضباب بالرياض والشرقية

غيوم بتبوك والجوف والشمالية وحائل.. ورياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على 7 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً صحوة إلى غائمة جزئياً على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها على معظم مناطق المملكة، كما تؤثر الرياح النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض؛ يمتد تأثيرها الى منطقة نجران، كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق: عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنورة، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الشرقية والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": توالي درجات الحرارة انخفاضها على معظم المناطق.. وضباب بالرياض والشرقية
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً صحوة إلى غائمة جزئياً على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها على معظم مناطق المملكة، كما تؤثر الرياح النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض؛ يمتد تأثيرها الى منطقة نجران، كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق: عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنورة، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الشرقية والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
08:08 AM

"الأرصاد": توالي درجات الحرارة انخفاضها على معظم المناطق.. وضباب بالرياض والشرقية

غيوم بتبوك والجوف والشمالية وحائل.. ورياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على 7 مناطق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً صحوة إلى غائمة جزئياً على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها على معظم مناطق المملكة، كما تؤثر الرياح النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض؛ يمتد تأثيرها الى منطقة نجران، كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق: عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنورة، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الشرقية والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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