شاهد.. السفير الياباني يزور شقراء ويطّلع على معالمها التراثية والسياحية والتاريخية

استضافه "البواردي".. وتجوّل بمتاحف المحافظة وأسواقها وزار قصر السبيعي والعيسى والجميح

زار سفير دولة اليابان لدى المملكة فوميو إيواي محافظة شقراء، اطلع خلالها على أشهر معالم البلدة التاريخية بالمحافظة، ووقف على أهم معالم المنطقة الضاربة في التاريخ، والتي أصبحت مَعلمًا سياحيًّا بارزًا، يشد الأنظار، ويستهوي الزوار.

وتفصيلاً، استقبل محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي سفير دولة اليابان لدى المملكة فوميو إيواي والوفد المرافق له في ديوان المحافظة.

ورحب "البواردي" بالسفير الياباني وأشاد بالعلاقات بين المملكة واليابان، مثمناً للسفير الياباني زيارته الكريمة، مشيداً بدعم القيادة الرشيدة لمثل هذه الزيارات التي تهدف لتقوية العلاقات وتنمية الروابط بين المملكة والدول الصديقة، كما تسهم بشكل بارز في دعم السياحة والتراث في مختلف مناطق المملكة.

وبدأ السفير الياباني الزيارة بجولة في القرية التراثية في شقراء، واطلع على أهم مرافقها من ممرات ومجالس تاريخية ومساجد وبيوت طينية، واستهل الزيارة بالمرور بقصر السبيعي التاريخي، والوقوف بفنائه الخارجي ( كونه يخضع لعملية الترميم).

واستمع الجميع إلى شرح مفصل عن القصر وتاريخه، الذي بني في عام 1327هـ، ويتكون من 32 غرفة، ويحتوي على مقتنيات تاريخية قديمة.

وكان القصر مقرًا لبيت المال في عهد الملك المؤسس، ومقرًا رسميًّا في تلك الفترة التاريخية لاستقبال الملك عبدالعزيز -رحمه الله- أثناء مروره بشقراء، أو عند ذهابه للأماكن المقدسة لأداء مناسك الحج. وكان البيت موقعًا لتجهيز الجيوش التي تمر بشقراء أثناء مرحلة التوحيد، إضافة إلى استقبال الوفود الرسمية.

ثم زار الوفد الديرة القديمة بشقراء، وتجولوا في ممراتها، وأهم مرافقها، وشاهدوا أهم الآبار التي تغذي مساجد وبيوت القرية بالماء، وزاروا مسجد الحسيني الذي يتوسط القرية، ثم توجهوا لزيارة قصر الجميح التاريخي، واطلعوا على مرافق القصر، كما زار الوفد بيت حشر عبدالله البواردي أحد معالم القرية التراثية.

بعد ذلك توجَّه الجميع لقصر العيسى التاريخي، وتجولوا في أركانه، واطلعوا على محتوياته، وأبدى الوفد إعجابه بالبيت، وخصوصًا مجلسه، وطريقة بنائه المختلفة عن النمط السائد؛ إذ استخدمت فيه العقود بدلاً من الأعمدة.

ويرجع تشييد قصر العيسى إلى عام ١٣٠٩هـ، وتم بناؤه على يد بنائين مهرة، لهم خبرة في هذا المجال، وذلك بإشراف من صاحب القصر أحد تجار وأعيان شقراء، الشيخ سعود بن محمد بن عيسى -رحمه الله- الذي حرص على سعة مجلسه، وارتفاع سقفه، وإحكام بنائه.

وتجول الضيوف في سوق المجباب التاريخي، مرورًا بسوق "المجلس" العريق الذي يضم عددًا من "الدكاكين"، وكان مقصدًا لتجار الجزيرة في حقبة مضت من تاريخ نجد، كما تجول الضيوف في سوق حليوة الذي بُني عام 1350هـ، تقريبًا، وهو سوق كبير وواسع زادت محاله على المائة محل لبيع القطع الأثرية والمزاد؛ بل إن الدولة العثمانية كانت تشتري خيولها أو جمالها منه.. وهذا يدلل على مكانة شقراء التجارية التي كانت تتمتع بها في الجزيرة عامة.

بعد ذلك توجه الوفد لديوان المحافظة لتناول مأدبة الغداء في ضيافة البواردي، وكان في استقبال الوفد محافظ شقراء عادل البواردي، ووكيل المحافظة مسلط بن ناصر بن سعيدان، والدكتور محمد الشريم، وأستاذ التاريخ الدكتور عبداللطيف الحميد، ورئيس بلدية شقراء المهندس عبدالمحسن الحمادي، ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح محمد الجوفان، ومساعد رئيس البلدية المهندس بندر الشيباني، ومدير مكتب هيئة السياحة والاثار بشقراء معاذ الخريجي، وأمين لجنة السياحة نايف المطيري وعضو المجلس المحلي حمد الدوسري.

واستكملت الجولة لتشمل متحف شقراء، واطلع الجميع على محتويات المتحف الذي أُسس عام 1438هـ، على مساحة 455م تقريبًا، يحتوي على مجموعة كبيرة من القطع الأثرية النادرة، التي تحكي حقبة زمنية من دروع ومدافع وعملات، إضافة إلى مجلس للضيافة.

وتوجّه الوفد إلى شمال القرية التاريخية، حيث كانوا على موعد مع التاريخ العريق بين جنبات دار التراث التي أسسها وأشرف عليها أستاذ التاريخ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو لجنة التراث بشقراء ومدير تحرير مجلة الدرعية الأستاذ الدكتور عبداللطيف الحميد.

واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن محتويات الدار من قِبل البروفيسور الحميد، إذ تضم الدار عددًا هائلاً من وثائق التاريخ عن المنطقة، كما تحتوي على منشورات علمية مكتوبة ومصورة تحكي حقبة من التاريخ لتراث المنطقة وماضيها الأصيل.

وزار السفير والوفد المرافق له، منتزه شقراء البري، والمستهدف بزراعة مليون شجرة وفق مذكرة التفاهم الموقّعة بين مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بشقراء، وبين شركة التنمية الغذائية التي وُقّعت في مقر المحافظة برعاية البواردي.

من جانب آخر، رحب محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي بزيارة السفير الياباتي والوفد المرافق له، مثمنًا له تشريفه المحافظة وتجوله في رحاب تاريخها العريق، مؤكدًا أن محافظة شقراء أصبحت في الآونة الأخيرة وجهة السياح بآثارها وتاريخها العريق.

ولفت "البواردي" إلى أن المحافظة ستعكف على الإعداد لتنفيذ عددٍ من البرامج والفعاليات التي تهدف إلى جذب السياح، وتعزز صورة المحافظة بوصفها محافظة سياحية جاذبة، تمتلك عددًا كبيرًا من المقومات السياحية.