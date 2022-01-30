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"السليمان العقارية" تفتتح متحف "تطوير بإتقان" بالرياض

يقدم سردًا إبداعيًا للمنتجات المستخدمة في سلسلة مشاريع الشركة

بفكرة تعد الأولى من نوعها في السوق العقاري السعودي، افتتحت شركة "السليمان العقارية" مساء يوم الثلاثاء 18 يناير من العام الحالي 2022م، متحف "تطوير بإتقان" بالرياض.

ويقدم المتحف من خلال محتوياته المتنوعة سردًا إبداعيًا للمنتجات المستخدمة في سلسلة مشاريع السليمان العقارية فلل البدر وفلل أدوار وشققًا سكينة ريزيدنس.

يأتي المتحف ضمن برنامج معايير تأكيد الجودة، أحد البرامج التي تحرص عليها السليمان العقارية، حيث استُمدت معايير اختيار المنتجات المستخدمة بكل مشروع على نظام مستدام لحفظ الجودة وضمان ديمومتها.

ويحتوي متحف تطوير بإتقان على مجموعة من الأصناف والتقنيات المستخدمة في بناء منتجات السليمان العقارية، لتبرز دقة تفاصيل جودة المنتج.

ويروي المتحف رحلة اختيار المنتجات بدءًا بالتعاقد مع أفضل الشركات والموردين العالميين والمحليين واختيار أفضل المنتجات بالسوق العالمي والمحلي، والتأكد من جودة المنتجات ومطابقتها للمعايير والمواصفات المعتمدة من قبل مختصي إدارة التطوير والجودة بالسليمان العقارية.

ولتعزيز من جودة المنتجات المستخدمة في مشاريع السليمان العقارية وتطبيق أعلى المعايير، فجميع المنتجات المستخدمة في مشاريعها مطابقة لمعايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة السعودية، بالإضافة إلى التعاقد مع الموردين بتوريد منتجات لا يقل ضمانها عن 5 سنوات، حيث يوجد العديد من المنتجات التي يصل ضمانها إلى 10 سنوات.

وتضيف السليمان العقارية مواصفات حصرية وتقنيات حديثة مبتكرة، تمثل قيمة مضافة لعملائها، من خلال التعاقد مع الشركات العالمية والمحلية بوضع مواصفات خاصة وحصرية للمنتجات المستخدمة في مشاريعها، ومواكبة التقنيات الحديثة المتطورة والأنظمة الذكية، حيث إن مشاريع السليمان العقارية لها بصمة تقنية بارزة لتوفير حياة ذكية والمصممة لتلبية احتياجات عملائها.

السوق العقاري السعودي شركة السليمان العقارية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السليمان العقارية" تفتتح متحف "تطوير بإتقان" بالرياض
سبق

بفكرة تعد الأولى من نوعها في السوق العقاري السعودي، افتتحت شركة "السليمان العقارية" مساء يوم الثلاثاء 18 يناير من العام الحالي 2022م، متحف "تطوير بإتقان" بالرياض.

ويقدم المتحف من خلال محتوياته المتنوعة سردًا إبداعيًا للمنتجات المستخدمة في سلسلة مشاريع السليمان العقارية فلل البدر وفلل أدوار وشققًا سكينة ريزيدنس.

يأتي المتحف ضمن برنامج معايير تأكيد الجودة، أحد البرامج التي تحرص عليها السليمان العقارية، حيث استُمدت معايير اختيار المنتجات المستخدمة بكل مشروع على نظام مستدام لحفظ الجودة وضمان ديمومتها.

ويحتوي متحف تطوير بإتقان على مجموعة من الأصناف والتقنيات المستخدمة في بناء منتجات السليمان العقارية، لتبرز دقة تفاصيل جودة المنتج.

ويروي المتحف رحلة اختيار المنتجات بدءًا بالتعاقد مع أفضل الشركات والموردين العالميين والمحليين واختيار أفضل المنتجات بالسوق العالمي والمحلي، والتأكد من جودة المنتجات ومطابقتها للمعايير والمواصفات المعتمدة من قبل مختصي إدارة التطوير والجودة بالسليمان العقارية.

ولتعزيز من جودة المنتجات المستخدمة في مشاريع السليمان العقارية وتطبيق أعلى المعايير، فجميع المنتجات المستخدمة في مشاريعها مطابقة لمعايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة السعودية، بالإضافة إلى التعاقد مع الموردين بتوريد منتجات لا يقل ضمانها عن 5 سنوات، حيث يوجد العديد من المنتجات التي يصل ضمانها إلى 10 سنوات.

وتضيف السليمان العقارية مواصفات حصرية وتقنيات حديثة مبتكرة، تمثل قيمة مضافة لعملائها، من خلال التعاقد مع الشركات العالمية والمحلية بوضع مواصفات خاصة وحصرية للمنتجات المستخدمة في مشاريعها، ومواكبة التقنيات الحديثة المتطورة والأنظمة الذكية، حيث إن مشاريع السليمان العقارية لها بصمة تقنية بارزة لتوفير حياة ذكية والمصممة لتلبية احتياجات عملائها.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
06:37 PM
اخر تعديل
31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
02:15 AM

"السليمان العقارية" تفتتح متحف "تطوير بإتقان" بالرياض

يقدم سردًا إبداعيًا للمنتجات المستخدمة في سلسلة مشاريع الشركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بفكرة تعد الأولى من نوعها في السوق العقاري السعودي، افتتحت شركة "السليمان العقارية" مساء يوم الثلاثاء 18 يناير من العام الحالي 2022م، متحف "تطوير بإتقان" بالرياض.

ويقدم المتحف من خلال محتوياته المتنوعة سردًا إبداعيًا للمنتجات المستخدمة في سلسلة مشاريع السليمان العقارية فلل البدر وفلل أدوار وشققًا سكينة ريزيدنس.

يأتي المتحف ضمن برنامج معايير تأكيد الجودة، أحد البرامج التي تحرص عليها السليمان العقارية، حيث استُمدت معايير اختيار المنتجات المستخدمة بكل مشروع على نظام مستدام لحفظ الجودة وضمان ديمومتها.

ويحتوي متحف تطوير بإتقان على مجموعة من الأصناف والتقنيات المستخدمة في بناء منتجات السليمان العقارية، لتبرز دقة تفاصيل جودة المنتج.

ويروي المتحف رحلة اختيار المنتجات بدءًا بالتعاقد مع أفضل الشركات والموردين العالميين والمحليين واختيار أفضل المنتجات بالسوق العالمي والمحلي، والتأكد من جودة المنتجات ومطابقتها للمعايير والمواصفات المعتمدة من قبل مختصي إدارة التطوير والجودة بالسليمان العقارية.

ولتعزيز من جودة المنتجات المستخدمة في مشاريع السليمان العقارية وتطبيق أعلى المعايير، فجميع المنتجات المستخدمة في مشاريعها مطابقة لمعايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة السعودية، بالإضافة إلى التعاقد مع الموردين بتوريد منتجات لا يقل ضمانها عن 5 سنوات، حيث يوجد العديد من المنتجات التي يصل ضمانها إلى 10 سنوات.

وتضيف السليمان العقارية مواصفات حصرية وتقنيات حديثة مبتكرة، تمثل قيمة مضافة لعملائها، من خلال التعاقد مع الشركات العالمية والمحلية بوضع مواصفات خاصة وحصرية للمنتجات المستخدمة في مشاريعها، ومواكبة التقنيات الحديثة المتطورة والأنظمة الذكية، حيث إن مشاريع السليمان العقارية لها بصمة تقنية بارزة لتوفير حياة ذكية والمصممة لتلبية احتياجات عملائها.

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