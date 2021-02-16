النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 322 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 371 خلال الـ24 ساعة الماضية

20 تحت الصفر.. شاهد السيارات تنزلق ولا حياة إلا أمام المدفأة

وفاة 4 أشخاص و5 ملايين بلا كهرباء في أسوأ عاصفة ثلجية بأمريكا

درجة الحرارة 20 تحت الصفر، الثلج يغطي جميع أنحاء ولايتي تكساس وأوكلاهوما، حتى أصبحت السيارات والحافلات تنزلق، ولم تعد هناك حياة إلا أمام المدفأة، وذلك في ظل العاصفة الجليدية "يوري"، التي تسببت بمصرع 4 أشخاص، وانقطاع الكهرباء عن 5 ملايين أمريكي.

وتقول شبكة "سي إن إن": دُفِنت المناطق الحضرية في جميع أنحاء تكساس وأوكلاهوما في بوصات من الثلج، كما تسببت الثلوج في انقطاع التيار الكهربائي وتعطيل السفر.

فقد غطى الجليد مدناً مثل أوستن ودالاس وأل باسو وسان أنطونيو، ووصل ارتفاع الجليد على ست بوصات (حوالي مترين)، أما هيوستن فغطاها الجليد بارتفاع متر.

وتقول "سي إن إن": إنها أكبر عاصفة ثلجية في دالاس منذ 10 سنوات، ودفنت مدينة أوكلاهوما تحت ست بوصات من الثلج (1.5 متر).

ويقول أحد سكان تكساس: إنه أمر جنوني، كنت هنا منذ حوالي 30 عاماً، ولم أرَ شيئاً مثل هذا من قبل.

وانقطعت الكهرباء عن حوالي خمسة ملايين من سكان تكساس، كما تم إلغاء أكثر من 1700 رحلة جوية بين مطاري دالاس وورث وهيوستن إنتركونتيننتال، يعد المطاران مركزين رئيسيين، مما تسبب في اضطرابات النقل على مستوى البلاد.

عاصفة ثلجية أمريكا

الرئيسية/ محطات

اعلان
20 تحت الصفر.. شاهد السيارات تنزلق ولا حياة إلا أمام المدفأة
سبق

درجة الحرارة 20 تحت الصفر، الثلج يغطي جميع أنحاء ولايتي تكساس وأوكلاهوما، حتى أصبحت السيارات والحافلات تنزلق، ولم تعد هناك حياة إلا أمام المدفأة، وذلك في ظل العاصفة الجليدية "يوري"، التي تسببت بمصرع 4 أشخاص، وانقطاع الكهرباء عن 5 ملايين أمريكي.

وتقول شبكة "سي إن إن": دُفِنت المناطق الحضرية في جميع أنحاء تكساس وأوكلاهوما في بوصات من الثلج، كما تسببت الثلوج في انقطاع التيار الكهربائي وتعطيل السفر.

فقد غطى الجليد مدناً مثل أوستن ودالاس وأل باسو وسان أنطونيو، ووصل ارتفاع الجليد على ست بوصات (حوالي مترين)، أما هيوستن فغطاها الجليد بارتفاع متر.

وتقول "سي إن إن": إنها أكبر عاصفة ثلجية في دالاس منذ 10 سنوات، ودفنت مدينة أوكلاهوما تحت ست بوصات من الثلج (1.5 متر).

ويقول أحد سكان تكساس: إنه أمر جنوني، كنت هنا منذ حوالي 30 عاماً، ولم أرَ شيئاً مثل هذا من قبل.

وانقطعت الكهرباء عن حوالي خمسة ملايين من سكان تكساس، كما تم إلغاء أكثر من 1700 رحلة جوية بين مطاري دالاس وورث وهيوستن إنتركونتيننتال، يعد المطاران مركزين رئيسيين، مما تسبب في اضطرابات النقل على مستوى البلاد.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
03:11 PM

20 تحت الصفر.. شاهد السيارات تنزلق ولا حياة إلا أمام المدفأة

وفاة 4 أشخاص و5 ملايين بلا كهرباء في أسوأ عاصفة ثلجية بأمريكا

A A A
أيمن حسن - الرياض
3
4,943

درجة الحرارة 20 تحت الصفر، الثلج يغطي جميع أنحاء ولايتي تكساس وأوكلاهوما، حتى أصبحت السيارات والحافلات تنزلق، ولم تعد هناك حياة إلا أمام المدفأة، وذلك في ظل العاصفة الجليدية "يوري"، التي تسببت بمصرع 4 أشخاص، وانقطاع الكهرباء عن 5 ملايين أمريكي.

وتقول شبكة "سي إن إن": دُفِنت المناطق الحضرية في جميع أنحاء تكساس وأوكلاهوما في بوصات من الثلج، كما تسببت الثلوج في انقطاع التيار الكهربائي وتعطيل السفر.

فقد غطى الجليد مدناً مثل أوستن ودالاس وأل باسو وسان أنطونيو، ووصل ارتفاع الجليد على ست بوصات (حوالي مترين)، أما هيوستن فغطاها الجليد بارتفاع متر.

وتقول "سي إن إن": إنها أكبر عاصفة ثلجية في دالاس منذ 10 سنوات، ودفنت مدينة أوكلاهوما تحت ست بوصات من الثلج (1.5 متر).

ويقول أحد سكان تكساس: إنه أمر جنوني، كنت هنا منذ حوالي 30 عاماً، ولم أرَ شيئاً مثل هذا من قبل.

وانقطعت الكهرباء عن حوالي خمسة ملايين من سكان تكساس، كما تم إلغاء أكثر من 1700 رحلة جوية بين مطاري دالاس وورث وهيوستن إنتركونتيننتال، يعد المطاران مركزين رئيسيين، مما تسبب في اضطرابات النقل على مستوى البلاد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,136
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,525
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,858
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,509

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة