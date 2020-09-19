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"الترفيه" تقدم ثلاثة عروض عالمية لليوم الوطني الـ 89

بالرياض وجدة والدمام .. وصُمِّمت خصيصًا لهذه المناسبة

أعلنت الهيئة العامة للترفيه المشرفة على مناسبة اليوم الوطني الـ 89 عن إطلاق ثلاثة عروض عالمية في الرياض وجدة والدمام، صممت خصيصًا لهذه المناسبة.

ففي العاصمة الرياض وتحديدًا في صالة الهيئة العامة للرياضة من 21 إلى 23 سبتمبر ولمدة ساعة كاملة من 9:30 إلى 10:30 مساء ستُقام فعالية "طريق الهمة"، حيث سيكون الجمهور على موعد مع عرض ترفيهي يصور الطريق الذي نسير عليه نحو المستقبل، يأخذ الحضور في رحلة فريدة وجميلة تصور فيها جميع أنحاء المملكة، وتعرض العديد من اللحظات الفنية التي ستجدد الفخر والاعتزاز بماضينا وحاضرنا ومستقبلنا الزاهر والواعد.

وعلى كورنيش الحمراء بجدة ستُقام فعالية "مملكة النجوم"، حيث ستطلق آلاف الألعاب النارية من عرض البحر في وقت واحد بألوان رائعة لتشكل لوحة مميزة تبهر الجمهور الذي سيصطف في الشوارع الرئيسة لمشاهدة اللوحة المبهرة، مع التأثيرات الصوتية والضوئية وعروض الليزر، وذلك يوم 23 سبتمبر من الساعة الثامنة إلى العاشرة مساء.

وفي الظهران اكسبوا بالدمام تقدم الشركة الأشهر في عروض السيرك العالمية "سيرك دو سوليه"عرضًا صمم خصيصًا لمناسبة اليوم الوطني السعودي ولمدة خمسة أيام تبدأ من 19 سبتمبر، حيث يقدم 40 عارضًا ولمدة ساعة كاملة من الساعة 9 إلى 10 مساء، 12 لوحة تقدم ما يقارب 14 أداءً ما بين أكروباتي ورياضي وموسيقي واستعراضي وبهلواني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الترفيه" تقدم ثلاثة عروض عالمية لليوم الوطني الـ 89
سبق

أعلنت الهيئة العامة للترفيه المشرفة على مناسبة اليوم الوطني الـ 89 عن إطلاق ثلاثة عروض عالمية في الرياض وجدة والدمام، صممت خصيصًا لهذه المناسبة.

ففي العاصمة الرياض وتحديدًا في صالة الهيئة العامة للرياضة من 21 إلى 23 سبتمبر ولمدة ساعة كاملة من 9:30 إلى 10:30 مساء ستُقام فعالية "طريق الهمة"، حيث سيكون الجمهور على موعد مع عرض ترفيهي يصور الطريق الذي نسير عليه نحو المستقبل، يأخذ الحضور في رحلة فريدة وجميلة تصور فيها جميع أنحاء المملكة، وتعرض العديد من اللحظات الفنية التي ستجدد الفخر والاعتزاز بماضينا وحاضرنا ومستقبلنا الزاهر والواعد.

وعلى كورنيش الحمراء بجدة ستُقام فعالية "مملكة النجوم"، حيث ستطلق آلاف الألعاب النارية من عرض البحر في وقت واحد بألوان رائعة لتشكل لوحة مميزة تبهر الجمهور الذي سيصطف في الشوارع الرئيسة لمشاهدة اللوحة المبهرة، مع التأثيرات الصوتية والضوئية وعروض الليزر، وذلك يوم 23 سبتمبر من الساعة الثامنة إلى العاشرة مساء.

وفي الظهران اكسبوا بالدمام تقدم الشركة الأشهر في عروض السيرك العالمية "سيرك دو سوليه"عرضًا صمم خصيصًا لمناسبة اليوم الوطني السعودي ولمدة خمسة أيام تبدأ من 19 سبتمبر، حيث يقدم 40 عارضًا ولمدة ساعة كاملة من الساعة 9 إلى 10 مساء، 12 لوحة تقدم ما يقارب 14 أداءً ما بين أكروباتي ورياضي وموسيقي واستعراضي وبهلواني.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
12:33 AM
اخر تعديل
19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
02:59 AM

"الترفيه" تقدم ثلاثة عروض عالمية لليوم الوطني الـ 89

بالرياض وجدة والدمام .. وصُمِّمت خصيصًا لهذه المناسبة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للترفيه المشرفة على مناسبة اليوم الوطني الـ 89 عن إطلاق ثلاثة عروض عالمية في الرياض وجدة والدمام، صممت خصيصًا لهذه المناسبة.

ففي العاصمة الرياض وتحديدًا في صالة الهيئة العامة للرياضة من 21 إلى 23 سبتمبر ولمدة ساعة كاملة من 9:30 إلى 10:30 مساء ستُقام فعالية "طريق الهمة"، حيث سيكون الجمهور على موعد مع عرض ترفيهي يصور الطريق الذي نسير عليه نحو المستقبل، يأخذ الحضور في رحلة فريدة وجميلة تصور فيها جميع أنحاء المملكة، وتعرض العديد من اللحظات الفنية التي ستجدد الفخر والاعتزاز بماضينا وحاضرنا ومستقبلنا الزاهر والواعد.

وعلى كورنيش الحمراء بجدة ستُقام فعالية "مملكة النجوم"، حيث ستطلق آلاف الألعاب النارية من عرض البحر في وقت واحد بألوان رائعة لتشكل لوحة مميزة تبهر الجمهور الذي سيصطف في الشوارع الرئيسة لمشاهدة اللوحة المبهرة، مع التأثيرات الصوتية والضوئية وعروض الليزر، وذلك يوم 23 سبتمبر من الساعة الثامنة إلى العاشرة مساء.

وفي الظهران اكسبوا بالدمام تقدم الشركة الأشهر في عروض السيرك العالمية "سيرك دو سوليه"عرضًا صمم خصيصًا لمناسبة اليوم الوطني السعودي ولمدة خمسة أيام تبدأ من 19 سبتمبر، حيث يقدم 40 عارضًا ولمدة ساعة كاملة من الساعة 9 إلى 10 مساء، 12 لوحة تقدم ما يقارب 14 أداءً ما بين أكروباتي ورياضي وموسيقي واستعراضي وبهلواني.

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