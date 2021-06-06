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عبر برنامج إستراتيجية دعم الأندية .. الاتحاد أولاً .. والنصر سادساً

الهلال جاء ثانياً والأهلي ثالثاً

حصل نادي الاتحاد على أكثر دعم من قبل وزارة الرياضة، عبر برنامج إستراتيجية دعم الأندية، حيث حصل على 115.7 مليون ريال في المرتبة الأولى، فيما حل العين الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى على أقل مبلغ دعم بـ48.6 مليوناً.
وجاء الهلال في المرتبة الثانية، بـ 113.8 مليون ريال، ثم الأهلي 109.6، ورابعاً الفتح 99.4، يليه الوحدة الذي ودع دوري الأضواء حيث حصل على 94.2، وبعده النصر بـ93.7، والشباب 90.6، والاتفاق 88، وبعده الرائد 80، ثم الفيصلي بـ77.1، وضمك بـ76، وبعده أبها بـ72.4، والتعاون بـ70.8، وأخيراً جاء ناديا القادسية بـ65.6، والباطن بـ54.9.
وتتضمن إستراتيجية دعم الأندية، دعماً غير مشروط بمبلغ 50 مليوناً، ثم الحوكمة بـ15 مليوناً، والحضور والتسويق بـ28 مليوناً، وأخيراً الرياضات الأخرى بـ20.8.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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عبر برنامج إستراتيجية دعم الأندية .. الاتحاد أولاً .. والنصر سادساً
سبق

حصل نادي الاتحاد على أكثر دعم من قبل وزارة الرياضة، عبر برنامج إستراتيجية دعم الأندية، حيث حصل على 115.7 مليون ريال في المرتبة الأولى، فيما حل العين الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى على أقل مبلغ دعم بـ48.6 مليوناً.
وجاء الهلال في المرتبة الثانية، بـ 113.8 مليون ريال، ثم الأهلي 109.6، ورابعاً الفتح 99.4، يليه الوحدة الذي ودع دوري الأضواء حيث حصل على 94.2، وبعده النصر بـ93.7، والشباب 90.6، والاتفاق 88، وبعده الرائد 80، ثم الفيصلي بـ77.1، وضمك بـ76، وبعده أبها بـ72.4، والتعاون بـ70.8، وأخيراً جاء ناديا القادسية بـ65.6، والباطن بـ54.9.
وتتضمن إستراتيجية دعم الأندية، دعماً غير مشروط بمبلغ 50 مليوناً، ثم الحوكمة بـ15 مليوناً، والحضور والتسويق بـ28 مليوناً، وأخيراً الرياضات الأخرى بـ20.8.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
08:08 PM

عبر برنامج إستراتيجية دعم الأندية .. الاتحاد أولاً .. والنصر سادساً

الهلال جاء ثانياً والأهلي ثالثاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
13,598

حصل نادي الاتحاد على أكثر دعم من قبل وزارة الرياضة، عبر برنامج إستراتيجية دعم الأندية، حيث حصل على 115.7 مليون ريال في المرتبة الأولى، فيما حل العين الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى على أقل مبلغ دعم بـ48.6 مليوناً.
وجاء الهلال في المرتبة الثانية، بـ 113.8 مليون ريال، ثم الأهلي 109.6، ورابعاً الفتح 99.4، يليه الوحدة الذي ودع دوري الأضواء حيث حصل على 94.2، وبعده النصر بـ93.7، والشباب 90.6، والاتفاق 88، وبعده الرائد 80، ثم الفيصلي بـ77.1، وضمك بـ76، وبعده أبها بـ72.4، والتعاون بـ70.8، وأخيراً جاء ناديا القادسية بـ65.6، والباطن بـ54.9.
وتتضمن إستراتيجية دعم الأندية، دعماً غير مشروط بمبلغ 50 مليوناً، ثم الحوكمة بـ15 مليوناً، والحضور والتسويق بـ28 مليوناً، وأخيراً الرياضات الأخرى بـ20.8.

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