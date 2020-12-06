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"الجويعي" تنال الدكتوراه في تخصص "علم النفس الإرشادي"

حصلت منيرة صالح عبدالعزيز الجويعي، على درجة الدكتوراه من جامعة الملك سعود في علم النفس تخصص "علم النفس الإرشادي".

وحملت أطروحة "الجويعي" عنوان "مرونة الأنا وعلاقتها بكلٍّ من الأعراض الاكتئابية والميول الانتحارية والمعنى الوجودي للحياة لدى طلبة جامعة الملك سعود".

وتعمل الدكتورة "منيرة الجويعي" محاضِرًا متعاونًا بجامعة الأميرة نورة، وأخصائية نفسية في منصة فامكير.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"الجويعي" تنال الدكتوراه في تخصص "علم النفس الإرشادي"
سبق

حصلت منيرة صالح عبدالعزيز الجويعي، على درجة الدكتوراه من جامعة الملك سعود في علم النفس تخصص "علم النفس الإرشادي".

وحملت أطروحة "الجويعي" عنوان "مرونة الأنا وعلاقتها بكلٍّ من الأعراض الاكتئابية والميول الانتحارية والمعنى الوجودي للحياة لدى طلبة جامعة الملك سعود".

وتعمل الدكتورة "منيرة الجويعي" محاضِرًا متعاونًا بجامعة الأميرة نورة، وأخصائية نفسية في منصة فامكير.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
09:59 PM
اخر تعديل
07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
12:23 AM

"الجويعي" تنال الدكتوراه في تخصص "علم النفس الإرشادي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصلت منيرة صالح عبدالعزيز الجويعي، على درجة الدكتوراه من جامعة الملك سعود في علم النفس تخصص "علم النفس الإرشادي".

وحملت أطروحة "الجويعي" عنوان "مرونة الأنا وعلاقتها بكلٍّ من الأعراض الاكتئابية والميول الانتحارية والمعنى الوجودي للحياة لدى طلبة جامعة الملك سعود".

وتعمل الدكتورة "منيرة الجويعي" محاضِرًا متعاونًا بجامعة الأميرة نورة، وأخصائية نفسية في منصة فامكير.

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