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رازفان لـ"لجنة المسابقات": هل هذا جزاء من شرّف المملكة خارجيًّا؟

هاجم الروماني رازفان مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، لجنة المسابقات في رابطة المحترفين؛ بسبب جدوله الدوري ومباريات الفريق.

وقال في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة العدالة غدًا: "نخوض في كل ثلاثة أيام مباراة، وهذا أمر صعب على أي فريق".

وأضاف: لا أصدق ما يحدث للهلال من إجحاف وعدم احترام لمن مثّل المملكة خير تمثيل خارجيًّا.

وزاد: أستغرب هذا التعامل من لجنة المسابقات لفريق الهلال، الذي شارك في بطولتين: قارية، وعالمية.

وختم قائلًا: "يمر الفريق بإرهاق منذ إياب النهائي الآسيوي، واللاعبون لم يتمتّعوا براحة أسبوع على الأقل".

مدرب الهلال رازفان الهلال لجنة المسابقات جدولة الدوري

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رازفان لـ"لجنة المسابقات": هل هذا جزاء من شرّف المملكة خارجيًّا؟
سبق

هاجم الروماني رازفان مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، لجنة المسابقات في رابطة المحترفين؛ بسبب جدوله الدوري ومباريات الفريق.

وقال في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة العدالة غدًا: "نخوض في كل ثلاثة أيام مباراة، وهذا أمر صعب على أي فريق".

وأضاف: لا أصدق ما يحدث للهلال من إجحاف وعدم احترام لمن مثّل المملكة خير تمثيل خارجيًّا.

وزاد: أستغرب هذا التعامل من لجنة المسابقات لفريق الهلال، الذي شارك في بطولتين: قارية، وعالمية.

وختم قائلًا: "يمر الفريق بإرهاق منذ إياب النهائي الآسيوي، واللاعبون لم يتمتّعوا براحة أسبوع على الأقل".

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
09:34 PM

رازفان لـ"لجنة المسابقات": هل هذا جزاء من شرّف المملكة خارجيًّا؟

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هاجم الروماني رازفان مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، لجنة المسابقات في رابطة المحترفين؛ بسبب جدوله الدوري ومباريات الفريق.

وقال في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة العدالة غدًا: "نخوض في كل ثلاثة أيام مباراة، وهذا أمر صعب على أي فريق".

وأضاف: لا أصدق ما يحدث للهلال من إجحاف وعدم احترام لمن مثّل المملكة خير تمثيل خارجيًّا.

وزاد: أستغرب هذا التعامل من لجنة المسابقات لفريق الهلال، الذي شارك في بطولتين: قارية، وعالمية.

وختم قائلًا: "يمر الفريق بإرهاق منذ إياب النهائي الآسيوي، واللاعبون لم يتمتّعوا براحة أسبوع على الأقل".

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