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"أمانة الطائف" تبحث استراتيجيتها في الحوكمة والتحول الرقمي

"الزايدي": سهل على المستفيدين تسريع إنجاز المعاملات

تصوير: أروى الزهراني: عقدت أمانة الطائف ورشة عمل لبحث استراتيجيتها في الحوكمة والتحول الرقمي بقاعة الاجتماعات، غرب الطائف.

جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة المساعد للتحول الرقمي والمدن الذكية المهندس مساعد العتيبي، ومساعد الأمين للتخطيط والتطوير المهندس سمير الشهيب، ووكيل الأمين للتحول الرقمي والتقنية المهندس ماجد الزايدي، وبمشاركة المختصين من الأمانة، وملاك المنتجات بالأمانة، وفريق عمل البرنامج.

بحث اللقاء المنجزات خلال العام الماضي، وإستراتيجية الأمانة في تفعيل الحوكمة والتحول الرقمي، وتطوير بيئة العمل وقياس الأداء.

وقال وكيل الأمين للتحول الرقمي والتقنية المهندس ماجد الزايدي: إن التحول الرقمي سهّل على المستفيدين والموظفين الاستفادة من الخدمات الرقمية، وتسريع إنجاز المعاملات ورفع الكفاءة والخدمات البلدية المطورة.

وأشار إلى توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، للارتقاء بالأعمال والخدمات البلدية.

وناقش الاجتماع التحديات التي يواجهها مستفيدو منصة "بلدي"، بالإضافة إلى نماذج الحوكمة المعتمدة لبرنامج التحول الرقمي، والأدوار والمسؤوليات، ومنهجية العمل، ووضع الخطط للمرحلة القادمة بالشراكة مع شركاء النجاح في الأمانة، وقائمة الخدمات المطلقة والمنشورة في الأمانة، وقائمة الخدمات المخطط تطويرها وإطلاقها على منصة "بلدي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة الطائف" تبحث استراتيجيتها في الحوكمة والتحول الرقمي
سبق

تصوير: أروى الزهراني: عقدت أمانة الطائف ورشة عمل لبحث استراتيجيتها في الحوكمة والتحول الرقمي بقاعة الاجتماعات، غرب الطائف.

جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة المساعد للتحول الرقمي والمدن الذكية المهندس مساعد العتيبي، ومساعد الأمين للتخطيط والتطوير المهندس سمير الشهيب، ووكيل الأمين للتحول الرقمي والتقنية المهندس ماجد الزايدي، وبمشاركة المختصين من الأمانة، وملاك المنتجات بالأمانة، وفريق عمل البرنامج.

بحث اللقاء المنجزات خلال العام الماضي، وإستراتيجية الأمانة في تفعيل الحوكمة والتحول الرقمي، وتطوير بيئة العمل وقياس الأداء.

وقال وكيل الأمين للتحول الرقمي والتقنية المهندس ماجد الزايدي: إن التحول الرقمي سهّل على المستفيدين والموظفين الاستفادة من الخدمات الرقمية، وتسريع إنجاز المعاملات ورفع الكفاءة والخدمات البلدية المطورة.

وأشار إلى توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، للارتقاء بالأعمال والخدمات البلدية.

وناقش الاجتماع التحديات التي يواجهها مستفيدو منصة "بلدي"، بالإضافة إلى نماذج الحوكمة المعتمدة لبرنامج التحول الرقمي، والأدوار والمسؤوليات، ومنهجية العمل، ووضع الخطط للمرحلة القادمة بالشراكة مع شركاء النجاح في الأمانة، وقائمة الخدمات المطلقة والمنشورة في الأمانة، وقائمة الخدمات المخطط تطويرها وإطلاقها على منصة "بلدي".

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
05:38 PM

"أمانة الطائف" تبحث استراتيجيتها في الحوكمة والتحول الرقمي

"الزايدي": سهل على المستفيدين تسريع إنجاز المعاملات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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تصوير: أروى الزهراني: عقدت أمانة الطائف ورشة عمل لبحث استراتيجيتها في الحوكمة والتحول الرقمي بقاعة الاجتماعات، غرب الطائف.

جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة المساعد للتحول الرقمي والمدن الذكية المهندس مساعد العتيبي، ومساعد الأمين للتخطيط والتطوير المهندس سمير الشهيب، ووكيل الأمين للتحول الرقمي والتقنية المهندس ماجد الزايدي، وبمشاركة المختصين من الأمانة، وملاك المنتجات بالأمانة، وفريق عمل البرنامج.

بحث اللقاء المنجزات خلال العام الماضي، وإستراتيجية الأمانة في تفعيل الحوكمة والتحول الرقمي، وتطوير بيئة العمل وقياس الأداء.

وقال وكيل الأمين للتحول الرقمي والتقنية المهندس ماجد الزايدي: إن التحول الرقمي سهّل على المستفيدين والموظفين الاستفادة من الخدمات الرقمية، وتسريع إنجاز المعاملات ورفع الكفاءة والخدمات البلدية المطورة.

وأشار إلى توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، للارتقاء بالأعمال والخدمات البلدية.

وناقش الاجتماع التحديات التي يواجهها مستفيدو منصة "بلدي"، بالإضافة إلى نماذج الحوكمة المعتمدة لبرنامج التحول الرقمي، والأدوار والمسؤوليات، ومنهجية العمل، ووضع الخطط للمرحلة القادمة بالشراكة مع شركاء النجاح في الأمانة، وقائمة الخدمات المطلقة والمنشورة في الأمانة، وقائمة الخدمات المخطط تطويرها وإطلاقها على منصة "بلدي".

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