يشار إلى أن حساب عش بصحة على تويتر @Livewellmoh يأتي ضمن المنصة الرئيسية للتوعية الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، وتهدف "الصحة" من هذا الحساب ليكون المرجع الأول والمعتمد للمعلومة الصحية الموثوقة ويشتمل على جملة من المواضيع الصحية المتنوعة من الطفولة وحتى المسنين.
يشار إلى أن حساب عش بصحة على تويتر @Livewellmoh يأتي ضمن المنصة الرئيسية للتوعية الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، وتهدف "الصحة" من هذا الحساب ليكون المرجع الأول والمعتمد للمعلومة الصحية الموثوقة ويشتمل على جملة من المواضيع الصحية المتنوعة من الطفولة وحتى المسنين.
17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
04:09 PM
حساب "عش بصحة" على تويتر.. توعية موثوقة ومرجع معتمد للمعلومات الصحية
يشار إلى أن حساب عش بصحة على تويتر @Livewellmoh يأتي ضمن المنصة الرئيسية للتوعية الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، وتهدف "الصحة" من هذا الحساب ليكون المرجع الأول والمعتمد للمعلومة الصحية الموثوقة ويشتمل على جملة من المواضيع الصحية المتنوعة من الطفولة وحتى المسنين.