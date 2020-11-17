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حساب "عش بصحة" على تويتر.. توعية موثوقة ومرجع معتمد للمعلومات الصحية

وزير الصحة وجّه رسالة توعوية ودعا لمتابعة الحساب

دعا وزير الصحة توفيق الربيعة من خلال حسابه الرسمي على تويتر، لمتابعة الحساب التوعوي للوزارة "عش بصحة".

جاء ذلك في رسالة توعوية قال فيها الوزير: "‫عش حياتك كما تحبّ، ولكن ⁧‫#عش_بصحة‬⁩!"

وأضاف: "‏ممارسات بسيطة؛ وسلوكيات سهلة، ستحدث الفارق في إنتاجيّتك ونفسيّتك وراحتك".

يشار إلى أن حساب عش بصحة على تويتر @Livewellmoh يأتي ضمن المنصة الرئيسية للتوعية الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، وتهدف "الصحة" من هذا الحساب ليكون المرجع الأول والمعتمد للمعلومة الصحية الموثوقة ويشتمل على جملة من المواضيع الصحية المتنوعة من الطفولة وحتى المسنين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حساب "عش بصحة" على تويتر.. توعية موثوقة ومرجع معتمد للمعلومات الصحية
سبق

دعا وزير الصحة توفيق الربيعة من خلال حسابه الرسمي على تويتر، لمتابعة الحساب التوعوي للوزارة "عش بصحة".

جاء ذلك في رسالة توعوية قال فيها الوزير: "‫عش حياتك كما تحبّ، ولكن ⁧‫#عش_بصحة‬⁩!"

وأضاف: "‏ممارسات بسيطة؛ وسلوكيات سهلة، ستحدث الفارق في إنتاجيّتك ونفسيّتك وراحتك".

يشار إلى أن حساب عش بصحة على تويتر @Livewellmoh يأتي ضمن المنصة الرئيسية للتوعية الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، وتهدف "الصحة" من هذا الحساب ليكون المرجع الأول والمعتمد للمعلومة الصحية الموثوقة ويشتمل على جملة من المواضيع الصحية المتنوعة من الطفولة وحتى المسنين.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
04:09 PM

حساب "عش بصحة" على تويتر.. توعية موثوقة ومرجع معتمد للمعلومات الصحية

وزير الصحة وجّه رسالة توعوية ودعا لمتابعة الحساب

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
789

دعا وزير الصحة توفيق الربيعة من خلال حسابه الرسمي على تويتر، لمتابعة الحساب التوعوي للوزارة "عش بصحة".

جاء ذلك في رسالة توعوية قال فيها الوزير: "‫عش حياتك كما تحبّ، ولكن ⁧‫#عش_بصحة‬⁩!"

وأضاف: "‏ممارسات بسيطة؛ وسلوكيات سهلة، ستحدث الفارق في إنتاجيّتك ونفسيّتك وراحتك".

يشار إلى أن حساب عش بصحة على تويتر @Livewellmoh يأتي ضمن المنصة الرئيسية للتوعية الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، وتهدف "الصحة" من هذا الحساب ليكون المرجع الأول والمعتمد للمعلومة الصحية الموثوقة ويشتمل على جملة من المواضيع الصحية المتنوعة من الطفولة وحتى المسنين.

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