"الإحصاء": 122 ألف سعودي يعملون في 71 ألف منشأة فندقية بالسعودية

إيرادات المنشآت السياحية في 2018 زادت بنسبة 4.6 % عن العام السابق

كشفت نتائج مسح الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، الخاصة بالمنشآت السياحية لعام 2018، أن عدد المنشآت السياحية متناهية الصغر التي توظف (أقل من 6 مشتغلين)، وعدد المنشآت السياحية الصغيرة التي توظف ما بين (6 و49) مشتغلاً، مجتمعة 71 ألفًا و448 منشأة.

وتفصيلاً، أكدت نتائج المسح أن هاتين الفئتين تمثلان ما نسبته 98.7 % من إجمالي المنشآت السياحية، في حين بلغ إجمالي عدد المنشآت السياحية متوسطة الحجم التي توظف ما بين (50 و249) مشتغلاً، والمنشآت السياحية كبيرة الحجم التي توظف (250) مشتغلاً فأكثر، مجتمعة 941 منشأة.

وبيّنت نتائج المسح أن عدد المشتغلين في المنشآت السياحية ارتفع عن العام السابق بنسبة 3.1 %؛ إذ بلغ عددهم 552 ألفًا و556 مشتغلاً، وشكّل المشتغلون السعوديون ما نسبته 22.3 % من إجمالي عدد المشتغلين، بما يقارب 122 ألف سعودي، في حين كشفت نتائج المسح أن عدد الإناث المشتغلات في الأنشطة المميزة للسياحة في السعودية بلغ 20 ألفًا و732 مشتغلة.

وأوضحت نتائج المسح أن التعويضات المدفوعة للمشتغلين التي تشمل (الرواتب والأجور والمزايا والبدلات) زادت بنسبة 4.1 % عن عام 2017، كما بلغت نسبة الزيادة في النفقات التشغيلية 4.3 % عن العام السابق.

وبيّنت النتائج أن الإيرادات التشغيلية للمنشآت السياحية بالسعودية خلال 2018 زادت بنسبة 4.6 % عن العام السابق، فيما بلغت إيرادات نشاط تقديم الطعام والشراب 43.441 مليون ريال، أي ما نسبته 34.99 % من إجمالي الإيرادات.

وبلغت إيرادات نشاط النقل الجوي للركاب 34.143 مليون ريال، تمثل ما نسبته 27.5 % من الإجمالي. كما بلغت إيرادات نشاط الإقامة للزوار 21.741 مليون ريال، تعادل 17.5 % من قيمة الإجمالي.