السديس: لا تهاون في الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع

أكّد خلال ترؤسه اجتماع لجنة تطوير الوكالة أهمية تحديث الأعمال التقنية

تابع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وسير منظومة العمل بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، وتنفيذهم التوجيهات والتعليمات كافة الصادرة من الجهات الصحية والأمنية في التعامل مع الجائحة.

وقال : من واجبنا في الوكالة المحافظة على سلامة قاصدي وزوّار المسجد النبوي ومنسوبي ومنسوبات الوكالة، مع متابعة ما يُستجد من إجراءات في هذه الشأن، وتسخير كل ما يمكن للتسهيل على القاصدين والمنسوبين، بما يسهم في الحد والوقاية من انتشار الفيروس.

وأشار الشيخ السديس؛ إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وفّرت جميع الإمكانات لسلامة الزوار والقاصدين.

وأكّد الشيخ السديس؛ أهمية تطوير الأعمال التقنية والتوجيهية واستثمارها، والعمل على محور الحوكمة، ومواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 2030، مشيداً بالقيادات النوعية التي تم استقطابها أخيراً في الرئاسة والوكالة.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمبنى وكالة شؤون المسجد النبوي، مع وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، وعدد من المسؤولين.