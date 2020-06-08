النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لجان إسكان العمالة بحائل تواصل إنهاء مشاكل تكدس العمالة

عدد من أصحاب المنشآت التجارية تفاعلوا مع الجهود الميدانية

تابعت لجان إسكان العمالة بمنطقة حائل جولاتها الميدانية لإنهاء مشاكل تكدس العمالة التي تم رصدها خلال الفترة الماضية في المساكن المخصصة لهم والموجودة داخل عدد من الأحياء السكنية.

وتفاعل عدد من أصحاب المنشآت التجارية مع جهود اللجان الميدانية تم خلاله تأمين مواقع إسكان مؤقتة، والعمل على إجراء التعديلات اللازمة لتطوير مواقع السكن الرئيس لهذه العمالة واستكمال الخدمات والإجراءات الاحترازية وتحقيق الاشتراطات الصحية.


وقد أجريت الفحوصات الطبية اللازمة للتحقق من عدم إصابة أحد العمالة بالفيروس، وكذلك تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالتنسيق مع الشؤون الصحية بالمنطقة.

وتعاملت اللجان مع حالات الاكتظاظ المرصودة بما يتوافق مع الخطة المعتمدة لمعالجة مختلف أوضاع المساكن بما يضمن سلامة العمالة من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا مع الالتزام بتهيئة مقار سكنهم الحالية وتحقيق البيئة الصحية في المواقع البديلة أو الجديدة بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن تلك العمالة.

إسكان العمالة حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لجان إسكان العمالة بحائل تواصل إنهاء مشاكل تكدس العمالة
سبق

تابعت لجان إسكان العمالة بمنطقة حائل جولاتها الميدانية لإنهاء مشاكل تكدس العمالة التي تم رصدها خلال الفترة الماضية في المساكن المخصصة لهم والموجودة داخل عدد من الأحياء السكنية.

وتفاعل عدد من أصحاب المنشآت التجارية مع جهود اللجان الميدانية تم خلاله تأمين مواقع إسكان مؤقتة، والعمل على إجراء التعديلات اللازمة لتطوير مواقع السكن الرئيس لهذه العمالة واستكمال الخدمات والإجراءات الاحترازية وتحقيق الاشتراطات الصحية.


وقد أجريت الفحوصات الطبية اللازمة للتحقق من عدم إصابة أحد العمالة بالفيروس، وكذلك تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالتنسيق مع الشؤون الصحية بالمنطقة.

وتعاملت اللجان مع حالات الاكتظاظ المرصودة بما يتوافق مع الخطة المعتمدة لمعالجة مختلف أوضاع المساكن بما يضمن سلامة العمالة من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا مع الالتزام بتهيئة مقار سكنهم الحالية وتحقيق البيئة الصحية في المواقع البديلة أو الجديدة بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن تلك العمالة.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
04:35 PM

لجان إسكان العمالة بحائل تواصل إنهاء مشاكل تكدس العمالة

عدد من أصحاب المنشآت التجارية تفاعلوا مع الجهود الميدانية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
1
599

تابعت لجان إسكان العمالة بمنطقة حائل جولاتها الميدانية لإنهاء مشاكل تكدس العمالة التي تم رصدها خلال الفترة الماضية في المساكن المخصصة لهم والموجودة داخل عدد من الأحياء السكنية.

وتفاعل عدد من أصحاب المنشآت التجارية مع جهود اللجان الميدانية تم خلاله تأمين مواقع إسكان مؤقتة، والعمل على إجراء التعديلات اللازمة لتطوير مواقع السكن الرئيس لهذه العمالة واستكمال الخدمات والإجراءات الاحترازية وتحقيق الاشتراطات الصحية.


وقد أجريت الفحوصات الطبية اللازمة للتحقق من عدم إصابة أحد العمالة بالفيروس، وكذلك تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالتنسيق مع الشؤون الصحية بالمنطقة.

وتعاملت اللجان مع حالات الاكتظاظ المرصودة بما يتوافق مع الخطة المعتمدة لمعالجة مختلف أوضاع المساكن بما يضمن سلامة العمالة من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا مع الالتزام بتهيئة مقار سكنهم الحالية وتحقيق البيئة الصحية في المواقع البديلة أو الجديدة بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن تلك العمالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,933
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,435
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,399
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,010

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد
يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

ساير المنيعي
سري للغاية..

سري للغاية..

بدر الغامدي
التصادم يصنع المارد

التصادم يصنع المارد

مها عبدالله الحقباني
السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

علي آل شرمة
لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

ماجد الجوهري
الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

ماجد البريكان
ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

سالم الدلبحي
أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة