المبعوث الأممي يؤكد الحاجة إلى حل سياسي في سوريا

غادر دمشق إلى بيروت

أكد المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم (الخميس)، الحاجة للتوصل إلى حل سياسي برعاية الأمم المتحدة ينهي النزاع المستمر في سوريا منذ نحو ثمانية أعوام، وذلك في ختام زيارته الأولى إلى دمشق.

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر في الأمم المتحدة في دمشق، أن "بيدرسون" غادر صباح اليوم دمشق إلى بيروت، بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام وتخللها لقاء مع وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم.

وكان "بيدرسون" قد وصف في تغريدة على حساب مكتبه على "تويتر" مساء أمس اجتماعه مع "المعلم بالبنّاء".

وقال: "أكدت على الحاجة لحل سياسي على أساس القرار الأممي 2254 الذي يشدد على سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، ويدعو لحل سياسي بملكية وقيادة سورية تيسّره الأمم المتحدة".

ويواجه "بيدرسون"، الدبلوماسي المخضرم الذي تسلم مهامه في السابع من الشهر الحالي خلفاً لستافان دي ميستورا، مهمة صعبة تتمثل بإحياء المفاوضات في الأمم المتحدة، بعدما اصطدمت كافة الجولات السابقة التي قادها سلفه بمطالب متناقضة من طرفي النزاع.