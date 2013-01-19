النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المبعوث الأممي يؤكد الحاجة إلى حل سياسي في سوريا

غادر دمشق إلى بيروت

أكد المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم (الخميس)، الحاجة للتوصل إلى حل سياسي برعاية الأمم المتحدة ينهي النزاع المستمر في سوريا منذ نحو ثمانية أعوام، وذلك في ختام زيارته الأولى إلى دمشق.

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر في الأمم المتحدة في دمشق، أن "بيدرسون" غادر صباح اليوم دمشق إلى بيروت، بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام وتخللها لقاء مع وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم.

وكان "بيدرسون" قد وصف في تغريدة على حساب مكتبه على "تويتر" مساء أمس اجتماعه مع "المعلم بالبنّاء".

وقال: "أكدت على الحاجة لحل سياسي على أساس القرار الأممي 2254 الذي يشدد على سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، ويدعو لحل سياسي بملكية وقيادة سورية تيسّره الأمم المتحدة".

ويواجه "بيدرسون"، الدبلوماسي المخضرم الذي تسلم مهامه في السابع من الشهر الحالي خلفاً لستافان دي ميستورا، مهمة صعبة تتمثل بإحياء المفاوضات في الأمم المتحدة، بعدما اصطدمت كافة الجولات السابقة التي قادها سلفه بمطالب متناقضة من طرفي النزاع.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
المبعوث الأممي يؤكد الحاجة إلى حل سياسي في سوريا
سبق

أكد المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم (الخميس)، الحاجة للتوصل إلى حل سياسي برعاية الأمم المتحدة ينهي النزاع المستمر في سوريا منذ نحو ثمانية أعوام، وذلك في ختام زيارته الأولى إلى دمشق.

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر في الأمم المتحدة في دمشق، أن "بيدرسون" غادر صباح اليوم دمشق إلى بيروت، بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام وتخللها لقاء مع وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم.

وكان "بيدرسون" قد وصف في تغريدة على حساب مكتبه على "تويتر" مساء أمس اجتماعه مع "المعلم بالبنّاء".

وقال: "أكدت على الحاجة لحل سياسي على أساس القرار الأممي 2254 الذي يشدد على سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، ويدعو لحل سياسي بملكية وقيادة سورية تيسّره الأمم المتحدة".

ويواجه "بيدرسون"، الدبلوماسي المخضرم الذي تسلم مهامه في السابع من الشهر الحالي خلفاً لستافان دي ميستورا، مهمة صعبة تتمثل بإحياء المفاوضات في الأمم المتحدة، بعدما اصطدمت كافة الجولات السابقة التي قادها سلفه بمطالب متناقضة من طرفي النزاع.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
09:30 PM

المبعوث الأممي يؤكد الحاجة إلى حل سياسي في سوريا

غادر دمشق إلى بيروت

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,528

أكد المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم (الخميس)، الحاجة للتوصل إلى حل سياسي برعاية الأمم المتحدة ينهي النزاع المستمر في سوريا منذ نحو ثمانية أعوام، وذلك في ختام زيارته الأولى إلى دمشق.

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر في الأمم المتحدة في دمشق، أن "بيدرسون" غادر صباح اليوم دمشق إلى بيروت، بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام وتخللها لقاء مع وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم.

وكان "بيدرسون" قد وصف في تغريدة على حساب مكتبه على "تويتر" مساء أمس اجتماعه مع "المعلم بالبنّاء".

وقال: "أكدت على الحاجة لحل سياسي على أساس القرار الأممي 2254 الذي يشدد على سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، ويدعو لحل سياسي بملكية وقيادة سورية تيسّره الأمم المتحدة".

ويواجه "بيدرسون"، الدبلوماسي المخضرم الذي تسلم مهامه في السابع من الشهر الحالي خلفاً لستافان دي ميستورا، مهمة صعبة تتمثل بإحياء المفاوضات في الأمم المتحدة، بعدما اصطدمت كافة الجولات السابقة التي قادها سلفه بمطالب متناقضة من طرفي النزاع.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,258
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
23,988
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,460
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,300

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة