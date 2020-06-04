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45 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب

ارتفع إجمالي المصابين بالبلاد إلى 7967 حالة

أعلن المغرب، اليوم الخميس، تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وزارة الصحة المغربية أن الحالات الجديدة ترفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 7967 حالة في المغرب.

وأوضحت أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 249556 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب.

وأكدت الوزارة المغربية تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 207.

وقالت إنه تم التيقن أيضاً من 294 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 7160 حالة.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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45 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب
سبق

أعلن المغرب، اليوم الخميس، تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وزارة الصحة المغربية أن الحالات الجديدة ترفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 7967 حالة في المغرب.

وأوضحت أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 249556 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب.

وأكدت الوزارة المغربية تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 207.

وقالت إنه تم التيقن أيضاً من 294 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 7160 حالة.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
01:47 PM

45 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب

ارتفع إجمالي المصابين بالبلاد إلى 7967 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المغرب، اليوم الخميس، تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وزارة الصحة المغربية أن الحالات الجديدة ترفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 7967 حالة في المغرب.

وأوضحت أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 249556 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب.

وأكدت الوزارة المغربية تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 207.

وقالت إنه تم التيقن أيضاً من 294 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 7160 حالة.

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